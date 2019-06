Cristina Kirchner pidió un nuevo permiso judicial para viajar a Cuba en julio

La ex presidenta quiere visitar a su hija Florencia, que está internada en la isla. El Tribunal pidió la opinión de Luciani, el fiscal del juicio

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió permiso para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia del 2 al 10 de julio próximo ante el Tribunal que la juzga como supuesta jefa de asociación ilícita y delitos con la obra pública en Santa Cruz

El planteo fue hecho a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien aportó al Tribunal Oral Federal 2 copia de los pasajes e informó que se alojará en el mismo hotel en el que estuvo en su visita anterior a su hija, explicaron fuentes judiciales.

El Tribunal aún no resolvió si autoriza el viaje, que no coincidiría con las audiencias del juicio oral que hasta ahora se desarrolla los lunes en los tribunales federales de Retiro.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la habían autorizado a faltar a las audiencias si se superponían con su actividad parlamentaria como senadora nacional.

De hecho, el lunes último, la senadora y precandidata a vicepresidenta no concurrió al juicio en los tribunales federales de Retiro porque tuvo actividad parlamentaria en la Cámara alta.

Antes de decidir, el Tribunal pidió opinión al fiscal del juicio Diego Luciani.

Si no tiene actividad parlamentaria el próximo lunes 10, la ex presidenta deberá presentarse a una nueva audiencia del juicio que se le sigue junto a su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo.

Cristina Kirchner viajó ya en dos ocasiones a ver a Florencia, quien tiene permiso del Tribunal Oral Federal 5, que la juzgará por la causa Los Sauces, para permanecer en Cuba bajo tratamiento médico .

La joven ex estudiante de cine permanece en La Habana, donde según su abogado defensor, Carlos Beraldi, se encuentra siendo asistida ante sus problemas de salud que aún le impiden regresar a la Argentina.

DE CAMPAÑA EN SANTIAGO DEL ESTERO

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner iniciará el próximo 11 a las 17, su gira de campaña presidencial con la presentación de su libro ‘Sinceramente’ en la provincia de Santiago del Estero, que contará con el apoyo del gobernador Gerardo Zamora.

La primera actividad de campaña de Cristina Fernández fuera de la provincia de Buenos Aires será el próximo martes en el centro de convenciones y exposiciones Forum, de la capital santiagüeña (Perú 511), según confirmaron desde el Instituto Patria.

El estilo de campaña que eligió la conductora de Unidad Ciudadana será la misma que utilizó en la Feria del Libro el pasado 9 de mayo, en la que hubo una estética cercana a presentaciones culturales y alejadas de la tradicional liturgia peronista.

Esto mismo se intentó plasmar en el acto de Merlo, el pasado 25 de mayo, en el que los oradores estuvieron sentados en el escenario y la militancia fue ubicada detrás de unas filas de asientos para invitados vip.

En clave política, la presentación contará con la presencia del mandatario santiagüeño, un ex radical kirchernista que luego de 2015 se acercó a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa e integró Alternativa Federal, pero con el anuncio de la fórmula presidencial de Alberto Fernández-Cristina Fernández, cambió su posición y adelantó su apoyó al binomio de Unidad Ciudadana.

En Twitter, Zamora difundió la presentación del libro de Cristina Kirchner y días atrás publicó que mantuvo una reunión con Alberto Fernández en la que “coincidimos en la visión de un país que debe nuevamente generar posibilidades para todos, y le ratifiqué los anhelos de miles de santiagueños, que seguramente con mucha esperanza y convicción, acompañaremos la fórmula Fernández-Fernández”.