Consejos para grandes y no tan grandes: a la hora de la intimidad, lo más importante es tener todo bien claro

Hay mucha información dando vuelta, más que nada por internet. Por eso la clave pasa por saber qué es fiable y qué no

“Las Cosas Claras”, un libro sobre sexo dirigido a los adolescentes, pero que también puede resultar muy útil a los adultos. Su autora, la psicóloga y sexóloga Arola Poch cuenta absolutamente todo.

El sexo, aclara en una entrevista, es una palabra con muchos significados: sirve para definir la condición de ser hombre o mujer, sirve para llamar a los órganos sexuales o para referirse a las prácticas eróticas. Y la sexualidad es como vivimos cada uno el sexo.

Increíblemente, todavía hay cuestiones que desconocemos y siguen importando o creando cierta angustia.

¿Cuál es el tamaño medio del pene?

El tamaño medio del pene en reposo está alrededor de los nueve centímetros y en erección sobre los trece centímetros.

No existen ni pastillas ni cremas para aumentar su tamaño.

¿Y el tamaño de la vagina?

Una pregunta que no nos hacemos, pero que también tiene respuesta: mide entre unos siete y diez centímetros.

¿Cuál es la diferencia entre vagina y vulva?

La vagina es la parte interna de los órganos sexuales.

La vulva es la parte externa y está formada por Labios mayores, el monte de venus y el clítoris.

Y también las vulvas son muy diferentes unas de otras, mas o menos abultadas, mas rectas, más sinuosas…

¿Es mejor depilarse la zona genital?

Lo mejor no es, pero tampoco es peor, aunque el vello público cumple una función protectora y protege de infecciones.

¿Qué es eso de la identidad sexual?

La identidad sexual no tiene nada que ver con al orientación sexual: una cosa es quien eres y otra quien te gusta.

¿Qué es una persona cisgénero?

Es aquella cuyo sexo biológico y su identidad sexual coinciden. Es lo contrario a una persona transgénero.

En la transgénero su sexo biológico no coincide con su identidad sexual.

Como cuenta Arola Poch, el sexo no consiste sólo en mantener relaciones sexuales, el sexo empieza con cómo somos.

“Sigue con la forma en cómo nos mostramos al mundo y continúa con cómo nos relacionamos con los demás”.

También dijo que el sexo sirve para comunicarnos, para unirnos a otras personas, para expresar nuestra forma de ser, para el placer, para el amor…

Y arroja una pregunta con miles de respuestas.

¿Para qué quieres sexo, no por qué, sino para qué?

Los consejos a tener en cuenta son: NO tolerar. No debemos tolerar en una pareja que controle que hacemos, dónde estamos. Que nos diga cómo debemos vestirnos. Que nos pida la contraseña del celular. Que revise nuestras redes sociales. Que nos acuse falsamente de algo. Que amenace. Y por supuesto ningún tipo de violencia física, ni la más mínima. No es siempre no.

El preservativo

En otro orden de cosas, ¿cuántas excusas hay para, inexplicablemente, no usar un preservativo?

No lo tenía a mano.

¿No confías en mí?

Iba borracha y no me enteré.

Por no cortar el rollo.

Claro que los riesgos de contraer enfermedades o provocar un embarazo no deseado son muy grandes.

“Por eso es muy necesaria la educación sexual, porque hay que saber filtrar tanta información que se encuentra fácilmente en internet y a la que tienen fácil acceso los chicos y es preciso que tengan claro los conceptos, lo que puede ser fiable y lo que no”.