Massa ratifica que va a un armado opositor y está cerca el cierre con los K

Planteó crear una “nueva mayoría” para “curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia del Gobierno”

| Publicado en Edición Impresa

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, llamó ayer a construir una “nueva mayoría opositora y posgrieta” para “poner de pie a la Argentina”, mientras avanzan las negociaciones para cerrar un acuerdo electoral con el kirchnerismo.

“La Argentina no necesita de una unidad que sólo une a los dirigentes, sino de una amplia coalición de partidos que, en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta”, sostuvo en un documento que publicó Massa en su cuenta de Twitter.

Así, el tigrense no sólo volvió a cuestionar al Gobierno, sino que además salió a tomar distancia de un posible entendimiento en la Provincia con María Eugenia Vidal. Si bien no nombra a la mandataria, apunta a “los gobiernos de Cambiemos”. “Los gobiernos de Cambiemos o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa”, sostiene.

En el documento, titulado “Bases para una gran coalición opositora, plural, y amplia para poner de pie a la Argentina”, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández también propuso “salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos”.

“No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme mayoría de los argentinos”, remarcó Massa en clara alusión a la administración que encabeza Mauricio Macri.

Además, el aún precandidato presidencial por el Frente Renovador sostuvo que este nuevo armado político debe “ser también profundamente autocrítico porque borrón y cuenta nueva no curan ‘per se’ las lastimaduras de nuestro tejido social”.

El ex diputado nacional se remitió en el texto a los “compromisos por Argentina” que su espacio difundió el 2 de abril, y en lo que parece una reelaboración de esas propuestas, presentó once puntos con los cuales debería comprometerse una coalición que se mida con el oficialismo.

En ese sentido, Massa propuso crear “trabajo y desarrollo inclusivo; lucha contra la pobreza; educación de calidad; atención para los jubilados; igualdad de género y lucha contra la violencia machista; cuidado del medioambiente; seguridad y justicia; y más federalismo”.

Además, abogó por trabajar por la calidad institucional y democrática; crear una comisión bicameral para revisar la deuda y poner en marcha un consejo social.

“Espero que entendamos que la esperanza se genera contándole a los argentinos no solo quiénes, sino con qué programa y con qué compromisos vamos a construir el futuro”, refrendó Massa en uno de los comentarios que pueden leerse en cuenta de Twitter.

Massa se reunió en dos oportunidades con el diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, para negociar detalles de un posible pacto electoral con el espacio que lidera su madre, la ex presidenta Cristina Fernández.

Voceros consultados indicaron que un acuerdo “estaría más cerca, aunque aún faltan definiciones importantes”.

Días atrás, el conductor del Frente Renovador había remarcado en las redes sociales que trabajaba para cumplir el mandato que su partido le había dado en el congreso que se realizó el 30 de mayo en Parque Norte.

“Queremos representar a la enorme mayoría de los argentinos que está descontenta con (Mauricio) Macri; dos de cada tres argentinos quieren otro Gobierno, otra política”, subrayó Massa.