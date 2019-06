Teléfonos pinchados y señoras también

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

Celosos y desconfiados se relamen con tantas escuchas dando vueltas. Un fiscal de Corrientes, con el pretexto de seguir de cerca una causa delicada, les pinchó el teléfono a su señora y a un ex novio. Los fiscales son mal pensados por formación. No tienen vínculos, tienen sospechosos. Y los más celosos siempre investigan novias y cercanías. El supuesto abogado D´Alessio dijo en la justicia que el fiscal Stornelli, tan esperado en Dolores, lo había contactado para poder seguir de cerca los pasos del ex de su novia. Siempre dan trabajo los ex. Quieren volver como sea. Nacho Viale contó que le había puesto un GPS a su pareja para ver en qué andaba, aunque Lucía Pedraza, de ella se trata, parece que desactivó el aparatito y se dejó golear por el Pocho Lavezzi. El espionaje ha perdido el aura aventurero que supo tener en otras tierras. Aquí se enreda sólo con infieles y ladrones. Lázaro Báez, otro muy escuchado, le dijo a su amor desde el calabozo que todo lo que tenía se lo debía al de arriba. ¿Los dólares embolsados, la novia, la cárcel? El de arriba siempre nos pedirá cuentas. Hoy por hoy, los teléfonos pinchados son los únicos que no mienten.

Una señora fue con su amante a un hotel de Rosario y pagó el turno con la tarjeta del padre. No sólo la gobernadora prefiere las colectoras. La rosarina jamás se imaginó que la trampa iba a saltar. Apareció en el resumen el gasto en un Motel y el padre, ignorando todo, en medio de un almuerzo, felicitó a la pareja por esta salida romántica. A ella se le atragantó el agua mineral y el marido no pudo almorzar, pero se desayunó que era un cornudo veterano que prorrateaba con el amante los gastos y la señora. Los hoteleros están sorprendidos por la torpeza o mala leche del dueño del albergue buchón. Estos descuidos, dicen, ahuyentan a los pocos tramposos con plata que van quedando. El marido pidió el divorcio: le habían pinchado la señora no el teléfono. Escuchas y delaciones perfilan el rostro demoledor de una realidad que sólo se deja ver por lo que se tapa y lo que se filtra. La rosarina pagadora demandó al hotel y a la tarjeta (¿y al padre, no?). Y de paso le dio un tirón de orejas a ese amante ahorrativo que, a la hora de poner, flaqueaba en algunos rubros.

Algunos médicos están muy excitados. Es cierto que IOMA llega tarde y trae poco, pero tampoco es cuestión de desahogarse en la camilla. La canallada del pediatra platense del Garrahan es tan perversa que no cabe en esta columna. Pero otros médicos menos siniestros también piden bonos y algo más en la consulta. Y saltean especialidades. Traumatólogos que recorren zonas de ginecólogos, otorrinos que palpan muslos arriba por una afonía, clínicos que deciden masturbarse mientras le piden a la paciente que diga treinta y tres con voz mimosa. Uno va a la consulta a buscar que le encuentren algo. Y muchas se dejan llevar por las manos mágicas de algunos profesionales malignos que escarban donde no deben para mostrarles por donde se sufre y por donde se alivia. Son doctores retorcidos que repasan anatomía y aprovechan el aura de la imposición de manos para poder darles a las suyas otros encargues. Por suerte, las mujeres hoy saben distinguir quién sana y quién enferma. El gobierno, ante la llegada de mediciones bajoneantes, se olvidó por un tiempo del rumbo elegido y tomó nota de que la cosa no daba para más. Lo de las colectoras, tan prohibidas hace unos meses, ahora podría ser el salvavidas de una gobernadora que estropeó sus chances por llevar como piloto a un volante que sólo avanza para atrás. Y presentaron un paquete de calmantes: Ahora 12, góndolas esenciales, subsidios para 0k, ayudas varias y tarifazos suspendidos. Tardaron, pero se dieron cuenta. Lo del rumbo milagroso quedó para otro trimestre. Si hay. Los economistas dijeron que el gobierno está recalculando. ¿O reculando? Los dos libros más vendidos en el mes, son: “Sinceramente”, de Cristina Kirchner, y “Recuerdos que mienten un poco”, del Indio Solari. Pero dudo cada vez más: ¿Quién escribió “Sinceramente” y quién, “Recuerdos que mienten un poco”?