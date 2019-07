Scaloni: “Confiamos en Messi y es nuestra bandera”

El técnico argentino dijo que está conforme con lo que viene dando el “10”: “es que estamos acostumbrados a que haga tres goles por partido”

"Me pareció raro que en cuartos no haya habido prórroga, no estoy de acuerdo. Por eso ahora la FIFA da un cambio más para hacer"

En una rueda de prensa en la que se lo vio más distendido, Lionel Scaloni no quiso confirmar el equipo, aunque sí lo hizo con un jugador: “El Kun es el único confirmado de los once”, chicaneó Lionel.

"Sólo confirmo al Kun Agüero, el resto no hay ninguno confirmado, ni Messi"

Sobre la manera en que van a plantear el encuentro, señaló que “no tenemos a los jugadores para meternos atrás. No somos de dar indicaciones para que se metan atrás. Se sufre cuando el rival tiene la pelota. Nosotros nunca fuimos superados en posesión".

En cuanto al contexto ideal de partido, señaló que “sería lo ideal hacer un gol de entrada, si hacemos un gol cuanto antes, mejor. Nuestra idea es salir a buscar el resultado desde el minuto uno. Tenemos que hacernos respetar en un estadio donde va a haber mayoría de brasileños".

Y agregó: “los más experimentados ya vivieron situaciones parecidas al partido de mañana y son los primeros en aconsejar al resto".

En cuanto a si se juega su futuro en la Selección, dijo que “Scaloni no se juega nada, acá juega Argentina. Yo no soy nada en el partido con Brasil".

Sobre el momento de Lionel Messi, explicó que “estamos acostumbrados a que Messi haga tres goles por partido. Pero yo estoy más que conforme con su aporte. Confiamos en él y es nuestra bandera" y acotó, asimismo, que “para Brasil, la presión es aún mayor porque juega con su gente".

"Es un partido de fútbol. Obviamente es el partido que todo hincha y el resto del mundo quiere ver. Pero si la semifinal hubiera sido con otro equipo, el valor sería el mismo", concluyó.