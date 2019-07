Tras la injusticia del VAR contra Argentina en la Copa América y las posteriores declaraciones de Messi contra Conmebol y la tecnología, llegó el "El Reggae de Leo Messi" que la rompe en internet,

En un compilado de declaraciones de la que también participan Maradona y Ruggeri, el astro "protagoniza" un video musical con el genero desarrollado en Jamaica.

Tras la decisión de no asistir a la ceremonia de premiación en San Pablo, Messi explicó que pretendía no ser parte "de la corrupción".

"Tenemos bronca porque hicimos un gran partido para que termine de esta manera. Ellos no fueron superiores a nosotros El segundo fue una contra, donde no nos cobran el penal. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al VAR. Hicimos un esfuerzo muy grande. Como dije recién, todas las boludeces iban para ellos. Tarjetas para nosotros, no para ellos. Hubo jugadas claras que nunca vio. Pero sí las manos boludas y los penales pelotudos"

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa", disparó Messi, quien deslizó que la tarjeta roja que recibió por parte del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar por su choque con el chileno Gary Medel "fue mandada" por sus dichos en contra del VAR, después de la derrota ante Brasil en semifinales.

El astro rosarino subió la apuesta, además, y remarcó que la expulsión que decretó el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar obedeció a "un 'pase de factura' “por lo que dije después del partido con Brasil”.

“Creo que con una (tarjeta) amarilla se terminaba para los dos”, apuntó Messi, que también consideró que el equipo argentino entregó “la sensación de que estábamos para más”.