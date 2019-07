Vidal dijo que "hay mucha oscuridad" en los dichos de Cristina sobre su vida privada

La ex presidenta la había llamado "hada virginal". "No es la primera vez que enfrento el machismo en política", sostuvo la gobernadora bonaerense

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró hoy que "hay mucha oscuridad" en el comentario que la ex presidenta Cristina Kirchner hizo sobre su persona, cuando la definió como un "hada virginal" en su vida privada.

"Vidal es Hedi, me decían en 2015. Vidal es ahora un hada virginal. Vidal es (Mauricio) Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal", sostuvo la gobernadora, que buscará su reelección en las elecciones de octubre.

Durante una presentación de campaña en Chaco, Cristina Kirchner se había referido a la gobernadora como un "hada virginal" en su vida íntima.

En declaraciones a la prensa formuladas anoche, Vidal planteó que "parece que es difícil tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina, dominada por machos que parecían muy machos pero no enfrentaban el narcotráfico, la policía corrupta y el juego legal e ilegal".

"No es la primera vez que enfrento el machismo en política", añadió.

Y reflexionó que "hay mucha oscuridad en un comentario" como el que hizo la ex presidenta, tras lo cual aseguró: "A mí no se me ocurriría hablar de la vida personal ni íntima de ningún adversario. Es un terreno en el que no se puede entrar, no le importa nada al electorado y no cambia nada", concluyó.