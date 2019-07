En Berisso, Nedela pacificó las aguas en Cambiemos tras el cierre de listas

| Publicado en Edición Impresa

Las jornadas previas y posteriores al cierre de la lista de candidatos a concejales por Juntos por Cambiemos de Berisso ganaron en temperatura a partir del enojo de algunos referentes del macrismo que se veían venir un armado más radical que el de 2015, cuando ese espacio se convirtió en la primera fuerza no peronista en gobernar Berisso en la historia de la democracia. Enojos hechos públicos en las redes sociales y a través de otros medios mostraron que la no continuidad como concejal de Alberto Amiel, fundador del macrismo en Berisso, ponían al espacio cerca de la ruptura. Pero finalmente la sangre no llegó al río y durante la presentación de candidatos el radical Nedela hizo pasar al frente a Amiel para que recibiera “el aplauso y reconocimiento” de la militancia de Juntos por el Cambio, s señaló.