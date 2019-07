En La Plata llovió el doble de lo habitual para julio y trajo trastornos en varios barrios

Villa Elvira, Tolosa y Villa Elisa fueron las localidades más afectadas

La fuerte lluvia registrada en las últimas horas en la Región terminó con registros que duplican las precipitaciones habituales para todo el mes de julio. Es por eso que a esta redacción llegó gran cantidad de mensajes dando cuenta de los trastornos que miles de vecinos debieron soportaron, sobre todo por las calles anegadas.

Según informaron desde la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata, Villa Elvira, Tolosa y Villa Elisa fueron las tres localidades que soportaron la mayor cantidad de agua caída, entre 87 y 98 milímetros, mientras que la media para el mes de julio en La Plata es de 58,3 milímetros, de acuerdo al registro del Servicio Meteorológico Nacional.

El registro de precipitaciones acumuladas con la lluvia que comenzó ayer a última hora de la tarde y se extendió hasta esta madrugada es el siguiente:

- Villa Elvira: 98.2 mm

- Tolosa: 87.9 mm

- Villa Elisa: 87.9 mm

- Puerto La Plata: 78.1 mm

- Plaza Olazábal: 69.5 mm

- Melchor Romero: 37.9 mm

- Los Hornos: 33.9 mm

- República de los Niños: 25.4 mm

Si bien desde la Municipalidad se informó que pese a la cantidad de lluvia caída "los desagües y arroyos funcionaron con normalidad", hubo zonas donde se produjeron anegamientos temporarios aunque en principio sin inconvenientes mayores.

Quejas vecinales

Fueron varios los lectores que se comunicaron a través del WhatsApp de EL DIA para dar cuenta de los padecimientos a causa de las inclemencias del tiempo, y a su vez enviaron fotos y videos que mostraban cómo sus barrios quedaron bajo el agua.

"Hola hace 1 mes que estoy realizando reclamos a la municipalidad al 147 para que limpien las zanjas. tengo toda la cuadra inundada", se quejó un frentista de 493 entre 10 y 11. "La verdad es desastre porque también pedí que arreglen un pozo de más de 2 metros de diámetro que está justo enfrente de mi domicilio, que pase el barrendero y la poda de arboles, pero nada fue solucionado. ¿Para esto uno paga sus impuestos?", se quejó indignado.

Fernando, vecino de Villa Elisa, envió una foto del deplorable estado en que se encontraba la esquina de 408 y 25: "Ni hablar que ayer a la noche estaba peor. La delegada municipal nos prometió hace más de dos años que iba a solucionar el inconveniente pero no aparece. Es fácil de solucionar sólo hace falta hacer los cruces de calle y zanjeos correspondientes, pero ni eso hacen", aseguró. Nicolás Pezzotti vive en el mismo barrio y dijo que "somos muchos vecinos que venimos reclamando desde hace mucho. Tenemos número de expediente en torre municipal, reclamos en la delegación y demás". Más vecinos se comunicaron de ese sector de Villa Elisa, como Gloria Boucartt que asegura que "nuevamente anegadísimas las calles. El agua va de frente a frente, tapando calzada y vereda. El agua se lleva hasta el relleno realizado por los frentistas. Los reclamos hechos desde el año anterior no han dado resultados: hace años que no se draga el canal de 26 y 407; tanto la calle 25 como la 26 estás más altas que la 408 y genera la estanqueidad del agua; los ductos que cruzan 407 y 25, y 407 y 26 y 408 y 25 están colocados más altos que la cota y el agua no escurre, permanece hasta que es absorbida; hace mucho tiempo que no se limpian las zanjas y la recolección de resíduos no habituales ( poda). ¿Qué hacemos los vecinos? Cortes de luz, inundación, falta de obras de infraestrucura mientras vemos carteles dónde "se hace lo que hay que hacer". Por último, Sandra Coelho contó que "como cada vez que llueve (mucho o poco) la calle pasa a ser arroyo en el barrio de 25 y 408, un paso obligado para 2 escuelas públicas".

Por otro lado, Pablo escribió: "les paso imágenes de la calle 210 entre 515 y 516, es la del colegio San Agustín y está intransitable hace años y se pone peor después de que llueve", al tiempo que desde el barrio de 63 bis y 138 enviaron fotos de calles llenas de agua: "Son de tierra. Cada vez que llueve queda así por unos días", contaron en la zona. Y la misma situación se vivió en 600 y 116: "Como de costumbre el barrio bajo agua", relató una lectora de eldia.com.

También se sumaron estos reclamos por la misma problemática:

* "Soy del barrio San Carlos. Queria mostrarles cómo esté el barrio. El señor Intendente Julio Garro está ausente ya que acá necesitamos las obras que nos prometieron para no inundarnos más".

* Marcelo: "Esta calle, aunque parezca un canal, es la 607 desde 16 a 18. Cada vez que llueve queda así. Sin ningún tipo de obra de la Municipalidad, total abandono. Estamos esperando respuesta a un pedido de reunión con Garro, nadie nos escucha, ni de la delegación de Altos de San Lorenzo ni de Obras Públicas de la Municipalidad. Esta problemática la sufrimos desde el año 2014. Tenemos sólo 2 accesos al barrio, una es esta calley la otra la 605, que está en peor estado ya que es de tierra. La 607 también es de tierra con sólo un poco de escombro que tiramos los propios vecinos. Todas las calles del barrio están en el mismo estado".

* Calle 93 entre 116 y 117, Villa Montoro: "Así estamos pasando este temporal de lluvia. Caen unas gotas y nos inundamos. Ya hicimos reclamos y juntamos firmas pero nadie nos hace caso".

* Elena Rodríguez, 119 entre 98 y 99: "Otra vez todo inundado en el barrio".

* Galvan Lorena, 126 entre 15 bis y 17 de Punta Lara: "Estamos bajo agua y ya no sé ni con quien hablar. Yo no espero que me solucionen mi estadía pero sí necesito que alguien vea todo esto y nos den una solución. Hace menos de un año que vivo en este lugar y es la tercera vez que me pasa lo mismo. Tengo chicos y ahora estoy yendo a Desarrollo Social porque necesitamos que nos hagan el zanjeo para que no vuelva a pasar esto. Cada vez es peor".

* Joana Dezeo, de 155 entre 46 y 47: "La calle esta toda inundada desde anoche".

* Hugo Biasotti, 10 y 499: "Así estamos en Villa Castells como en cada lluvia, y nos llenan las calles con carteles de supuestas obras realizadas".