Simona Halep se coronó campeona en Wimbledon

La tenista rumana se quedó con el Wimbledon tras vencer en la final a la estadounidense Serena Williams por 6-2 y 6-2 en menor de una hora

La tenista rumana Simona Halep se coronó hoy campeona de Wimbledon tras vencer en la final a la estadounidense Serena Williams por 6-2 y 6-2 en apenas 55 minutos.

Halep, séptima en el ranking mundial de la WTA, se convirtió en la primera rumana en coronarse en All England y postergó un nuevo título de Serena Williams, quien alzó el trofeo del Grand Slam inglés en siete ocasiones.

La rumana, quien desde el lunes ascenderá al cuarto puesto del ranking femenino, no había ganado ningún título este año y consiguió en Londres su segundo Grand Slam, luego del que se adjudicó en Roland Garros 2018.

Serena, de 38 años y una leyenda del tenis femenino con 72 títulos en el circuito, 23 de ellos de Grand Slam, uno menos que la australiana Margaret Court, cayó una vez más en la final de otro torneo grande, siendo su última conquista Australia 2017.

Halep postergó una vez más a Serena, quien desde que se coronó en Melbourne hace dos años y medio perdió las finales de Wimbledon 2018 y 2019, ante la alemana Angelique Kerber y Halep, y del US Open 2018 frente a la japonesa Naomi Osaka, mientras que faltó a otros cuatro torneos de Grand Slam por haber sido madre.

"Nunca había jugado tan bien al tenis. Fue mi mejor partido y justo ante Serena que siempre fue una inspiración para el resto de las tenistas", comentó exultante Halep, nacida en la ciudad romana de Constanza hace 27 años.

"Tenía nervios, mi estómago no estaba muy bien, pero me concentré para hacer lo mejor posible. Era el sueño de mi madre que me dijo cuando yo tenía 10 años que si quería hacer algo en el mundo del tenis, tenía que jugar la final de Wimbledon", añadió Simona Halep sin disimular su emoción y alegría por haber obtenido el preciado título en "La Catedral" del tenis.