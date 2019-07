Otro récord para Games of Thrones: recibió 32 nominaciones a los Premios Emmy

La serie de los dragones y las batallas épicas dominó la lista de ternados y aseguraron el éxito a su productora HBO

La popular serie de HBO "Game of Thrones" recibió 32 nominaciones a los Premios Emmy a la televisión que se entregan en Estados Unidos, por su octava y última temporada, estableciendo un nuevo récord y devolviéndole a la señal el liderazgo ante el streaming de Netflix, que se lo había arrebatado el año pasado.

La serie de HBO superó la marca previa de 27 postulaciones, registrada en 1994 por "NYPD Blue". Si "Game of Thrones" se impone por cuarta ocasión como mejor serie de drama, se unirá al cuarteto más homenajeado de la TV: "Hill Street Blues", “L.A. Law", “The West Wing" y "Mad Men".

La serie de los dragones y las batallas épicas dominó la lista de nominaciones y aseguraron el éxito a su productora HBO, que supera a Netflix en número de candidatas al contar con un segundo apoyo: Su miniserie "Chernobyl" que acumula 19 nominaciones, entre ellas a mejor serie limitada.

Además, estos premios contarán con la ausencia de pesos pesados del mundo de las series como "The Handmaid's Tale", "Big Little Lies" y "Stranger Things" que quedaron fuera de combate ya que, por sus fechas de estreno tardías, no llegaron a tiempo al plazo de inscripción.

Por eso, los académicos destacaron que este edición acumula el mayor número de nominadas por primera vez a un premio desde 2011.

"Si bien nuestros miembros votantes han reconocido varios programas aclamados, hay muchas categorías de los Emmy que presentan programas nuevos y talentos emergentes, y que por tanto celebran la oportunidad y el crecimiento creativo continuo que ofrece la televisión", valoró el presidente de la academia Frank Scherma.

Contra "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") competirán por la estatuilla a mejor serie dramática "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us", una categoría en la que el veterano favorito promete no defraudar.

Donde habrá una apasionante batalla será en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada "The Marvelous Mrs. Maisel" que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a "Veep" la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y que se ha llevado la estatuilla a mejor comedia durante tres ediciones seguidas.

Mientras tanto, el resto de comedias "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitts Creek" presenciarán el combate de las dos favoritas y, quién sabe, si podrán dar la sorpresa.

Sorpresa para muchos fue la ausencia de la estrella Julia Roberts entre las actrices nominadas a mejor actriz dramática por su papel en "Homecoming", el mismo con el que ganó el Globo de Oro a principios de este año pero que no le valió para alcanzar el reconocimiento de los académicos de televisión.

En cambio otra estrella, Robin Wright, sí figura entre las candidatas a mejor actriz dramática por su protagonismo en "House of Cards", a pesar de que las apuestas daban por sentado que la academia querría olvidar la serie que echó a Kevin Spacey de su reparto en medio de acusaciones de abuso sexual contra el actor.

Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis completan las nominadas a mejor actriz dramática.

En el apartado masculino Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático.

La comedia sitúa a las intérpretes Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Julia Louis-Dreyfus, Natasha Lyonne, Catherine O'Hara y Phoebe Waller-Bridge como candidatas a mejor actriz de comedia y a Michael Douglas, Eugene Levy, Don Cheadle, Anthony Anderson, Ted Danson, Bill Hader como nominados a mejor actor en esa categoría.

Entre los latinos, el intérprete puertorriqueño Benicio del Toro recibió la nominación al mejor actor de una película televisiva por su papel en "Escape at Dannemora", la primera nominación a los Emmy en toda su carrera.

Del Toro competirá contra el intérprete estadounidense de origen latino Jharrel Jerome, nominado por "When They See Us".

El categoría de actor de reparto en drama los nominados son Jonathan Banks por "Better Call Saul", Giancarlo Esposito por "Better Call Saul", Alfie Allen por "Game Of Thrones", Nikolaj Coster-Waldau por "Game Of Thrones", Peter Dinklage por "Game Of Thrones", Michael Kelly por "House of Cards" y Chris Sullivan por "This Is Us".

MIentras que por Actriz de reparto en drama compiten Lena Headey por "Game Of Thrones", Sophie Turner por "Game Of Thrones", Maisie Williams por "Game Of Thrones", Gwendoline Christie por "Game Of Thrones", Fiona Shaw por "Killing Eve" y Julia Garner por "Ozark".

La ceremonia de los Premios Emmy, en su 71ra edición, se realizará el 22 de septiembre en Los Angeles y se transmitirá en vivo por Fox.