En Berisso advierten sobre la presunta venta irregular de terrenos en ruta 11 y 79

| Publicado en Edición Impresa

La Municipalidad de Berisso salió a alertar a los vecinos sobre “la situación irregular que presenta una anunciada venta de lotes en la zona de Ruta 11 a la altura de la calle 79 (642 de La Plata), la cual no cumplimenta requisitos legales y técnicos básicos”, lo que motivó la realización de distintas acciones desde la administración comunal y el pedido de intervención judicial.

Alejandro Crusat, subsecretario de Planificación y Gestión de Obras Públicas explicó: “Existe un emprendimiento urbanístico (el que en varias oportunidades cambio su nombre), en condiciones irregulares como futuro barrio desde su inicio. El proyecto a la fecha no tiene cumplimentados todos los requisitos que se requieren”.

El subsecretario advirtió que el tipo de compra que han hecho varias personas de esas tierras es controvertido y no podrán avanzar en la escrituración hasta que no hayan completado la entrega de la documentación faltante. “No podrán presentar un plano de obra para ejecutar una propiedad y no son terrenos aptos para créditos bancarios”, sostuvo. Agregaron que en 2016 se presentó una denuncia en la fiscalía platense Nº1, intervino el Juzgado de Faltas y “en este momento estamos a la espera de las sanciones pertinentes”.