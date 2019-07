"Pachamé lo agarró de la mano y Carlos no se la soltaba", contó el hermano de Bilardo

Jorge Bilardo describió el momento en el que su hermano fue visitado por "Pacha" en la clínica

Carlos Bilardo, quien permanece internado con estado reservado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), recibió hoy la visita de su amigo y ex colaborador Carlos Pachamé, a quien "no le soltaba la mano", contó su hermano Jorge Bilardo.



"Hoy viví algo impresionante, Carlos estaba inconsciente, vino Pachamé, lo agarro de la mano, Carlos respondió y no le soltaba la mano", reveló su hermano en la red social de Twitter.

Hoy vivi algo impresionante, carlos estaba inconciente y vino pachame lo agarro de la mano y carlos respondio y no le soltaba la mano — Jorge Bilardo (@JorgeBilardo) July 19, 2019

Ahi me di cuenta lo que es la amistad y pacha y como tantos le estoy agradecidos por la preocupacion de carlos — Jorge Bilardo (@JorgeBilardo) July 19, 2019





El IADT entregó hoy un parte médico en el que informa que Bilardo fue internado el pasado 4 de julio por "un cuadro de deterioro del sensorio en el contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams)".

LEA TAMBIÉN Primer parte médico de la salud de Bilardo y una foto inédita que se viralizó

El ex DT campeón mundial en México 1986 se encuentra en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.



Bilardo y Pachamé fueron compañeros de plantel en Estudiantes de La Plata durante la época más gloriosa del club, a fines de los '60, y posteriormente trabajaron juntos en el seleccionado argentino (1983-1990) como director técnico y ayudante de campo, respectivamente.