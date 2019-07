Miguel Ángel Cherutti fue denunciado por abuso sexual

Una mujer asegura que en 2003, cuando tenía 18 años, el artista la violó en un hotel

Melissa Brikman radicó en las últimas horas una denuncia judicial por abuso sexual contra Miguel Ángel Cherutti en la Comisaría de la Mujer de la localidad de Boulogne, luego de que la semana pasada hablara públicamente de la situación que habría vivido con el capocómico.

Según relató días atrás en El Show del Espectáculo, a los 18 años fue víctima de un 'casting sábana'. "Me dice: 'Para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo: 'Vení, chupamela', y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba cómo bailaba y que estaba contratada'".

En detalle, Melissa dijo que en 2003 Cherutti la contrató para un espectáculo y en ese marco se dio el hecho. "Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo, y ahí me la muestra y me dice: 'Vas a tener que hacer esto, te tenés que acostar conmigo, si no te volvés sola' (...) tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo. No me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera. Fue una violación, yo no quería", contó.

Y agregó que le dijo: "Tenés que acostarte conmigo porque si no te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo. ¿Me vas a decir que no?".

La denunciante aseguró que Cherutti cerró la puerta con llave, la agarró del brazo, le tapó la boca y la arrojó sobre la cama. "Dale, nenita. Quedate tranquila que va a estar todo bien", habrían sido entonces las palabras del artista.