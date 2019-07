Beso a beso: un pico ¿de amigos? entre Suar y Julieta Díaz dispara rumores, pero ella niega romance

Ayer apareció un video de la alocada fiesta de Pol-ka donde la actriz le come la boca al productor. ¿Pasa algo entre los dos?

| Publicado en Edición Impresa

La fiesta de Pol-ka fue un descontrol. La China se hizo amiga de la enemiga de Pampita, Isabel Macedo, que se mostró cerquita de Eugenia a metros de Vicuña, con quien habría tenido un apasionado affaire, La China también se cruzó con su ex amiga Gime Accardi, faltó Tobal para no ver a Cabré con Laurita pero sí fue Flor Vigna, que protagonizó una de las novelitas más indignantes del 2018 con la parejita, y brilló el “QLO” transparente de Jimena Barón.

Y, sobre todo, corrió mucho alcohol. Lo que no permite dilucidar qué pasa exactamente en Adrián Suar y Julieta Díaz: en la súper fiesta par 50 invitados en Don Torcuato, el productor y la actriz se toman de la cintura, siempre rodeados por mucha gente, el le da unos besitos mimosos en el cuello, y en un momento ella lo toma de la cara y se dan un beso en la boca. ¡Epa!

Parece el inicio de un inesperado romance pero, ¿fue algo serio? ¿Fue un beso “en chiste? ¿Fue un beso en medio de una noche de alcohol entre dos solteros solitarios? ¿Fue un beso que refleja que algo más pasa detrás de escena, pero que quizás sea una relación informal, casual, entre dos actores disfrutando de la soltería?

Todo esto se preguntaron los programas de la tarde ayer, haciendo un análisis minuto a minuto del borroso video. Casi, casi que solicitan VAR. “¿Es un chape? ¿O es un beso de amistad?”, preguntó Pia Shaw, conductora de “Infama”.

“Antes que nada es un beso. Después ponele el calificativo que quieras, si es de ficción o verdad. Pero se ve piel, hay contacto de piel en ese beso”, opinó Luis Ventura.

“Julieta Díaz lo está avanzando. Es ella la que lo chapa”, sumó Guido Záffora, que destacó que en la fiesta de Pol-ka también estuvo presente Griselda Siciliani, ex de Suar.

Si es efectivamente Díaz quien avanza, eso iría en contra de la teoría que tiró Suar esta semana, que casi mendigando cariño avisó que “a mí no me avanza nadie. ¿Será miedo?”.

“Y yo tampoco avanzo mucho, eh. Para hacerlo debo estar ‘vena’, ‘chispa’. Y no actuar de ‘chispa’, como una imposición casi social. La pose me dura tres minutos. Ahora, a ver, si me enciendo, vuelvo a tener 25”, agregó: bueno, en la fiesta de Pol-ka se lo vio chispa chispa, así que quizás haya aprovechado su estado de gracia para apuntar a una vieja cuenta pendiente: Suar y Díaz trabajaron en varias comedias de tevé y cine juntos, incluyendo “Dos más dos” y la reciente “El fútbol o yo”, así que quizás había ganas, química, desde antes, pero su estado marital (él se separó en 2016 y ella en 2018) quizás lo impedía.

ELLA DICE QUE NO

Pero, claro, quizás no. Quizás fue un beso de amigos en una noche de alcohol y diversión. “No paro de reírme”, posteó ella en Instagram junto a una captura del debate que había en “Intrusos” al respecto, dando a entender que nada que ver. Claro, eso es lo que hacen todos los famosos... hasta que de repente confirman el romance.

Pero desde su entorno, sin embargo, fueron enfáticos: la protagonista de “No soy tu mami” le dijeron a varios portales que no está viviendo un romance con Suar sino con el humorista gráfico Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, hijo del recordado Caloi. Al parecer, Juli está “muy enganchada” y ambos “están súper bien”. Incluso, él estuvo en la premiere de su nueva cinta.

Ahora, claro, resta saber qué piensa Tute de ese besito de amigos...