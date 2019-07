Falleció el joven que fue atropellado en 1 y 96 por un automovilista que se dio a la fuga

Joaquín Do Santos luchaba por su vida desde el jueves por la noche cuando fue embestido por un auto en el momento en el que se dirigía hacia la feria de 96 y 117, donde trabajaba

Joaquín Do Santos, el joven de 27 años que luchaba por su vida en el Hospital San Martín luego de que fuera atropellado en un sector de Barrio Aeropuerto por un automovilista que se dio a la fuga, falleció este sábado, en horas de la mañana.

"Su estado era crítico y no estaba respondiendo a los medicamentos. Le subieron las dosis pero no se pudo revertir el cuadro" así lo señaló este sábado un familiar de Do Santos a este medio tras confirmar la noticia del deceso.

El tremendo incidente que le costó la vida a Joaquín ocurrió a las 23.45 del jueves, cuando Joaquín Do Santos salió hacia la feria de 96 y 117, donde trabaja, sin imaginar que iba a pasar lo que pasó.

Si bien el caso es materia de investigación, se conoció el testimonio de quienes presenciaron en el hecho. Según los testimonios aportados, un auto que circulaba a “más de 100 kilómetros por hora” lo embistió de lleno y escapó sin ayudarlo.

Indicaron además que, tumbado en una zanja, el muchacho estuvo varios minutos con gravísimas heridas y en contacto con agua sucia, hasta que una ambulancia lo trasladó al hospital San Martín, donde este sábado falleció producto de las diversas heridas y contusiones que sufrió.

La persona allegada a Do Santos que dialogó con este diario renovó su pedido a la comunidad para conseguir testigos o filmaciones que identifiquen al responsable del accidente. "Estamos destrozados y queremos que se haga justicia. Es probable que el culpable ahora esté tomando mate y nosotros con el alma hecha pedazos. Ojalá la gente nos ayude y podamos encontrarlo" sostuvo el familiar.

Aquellos que puedan aportar información deben comunicarse al teléfono 2214009553. Además de trabajar en la feria, Joaquín hace changas. Su familia y los amigos quieren justicia.