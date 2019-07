Alberto F. volvió a cruzarse con un periodista y Kicillof la pasó mal en TV

| Publicado en Edición Impresa

Alberto Fernández volvió a cruzarse ayer con un periodista. Esta vez fue en Córdoba, cuando era entrevistado en un estudio de radio.



Todo comenzó cuando el conocido locutor Mario Pereyra le cuestionó al precandidato del Frente de Todos su confluencia electoral con ex funcionarios del kirchnerismo investigados -y en algunos casos condenados- por delitos de corrupción.

“¿Cómo usted se une a un vicepresidente (Amado Boudou) que está preso, condenado; a una mujer (Cristina Fernández) que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?”, le preguntó Pereyra.



La entrevista se tornó tensa y Fernández, respondió: “No es verdad lo que está diciendo. Está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo. Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo”.



Pero el cruce siguió. El periodista insistió en marcarle a Fernández que participa de un espacio “que le ha robado al país permanentemente”.



“Yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados porque yo he pasado 6 años y medio en la función y a mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar. Usted me pide que me haga cargo de lo que otros hacen”, replicó el precandidato.



Fernández se defendió: “La mayoría de esos hechos ocurrieron cuando ya no era jefe de Gabinete”. Y recordó: “Cuando yo estuve en el Gobierno hubo tres hechos de corrupción presunta: la valija de Antonini Wilson, el caso de Felisa Micheli y el caso Skanska. En los tres casos les pedí las renuncias a los funcionarios y les dije que fueran a responder ante la Justicia. Yo puedo contestarle todo porque no miento”.



La semana pasada Fernández discutió con la movilera Mercedes Ninci a la salida de los tribunales de Comodoro Py, con Jonatan Viale durante una entrevista telefónica y con otro periodista en el aeropuerto de Córdoba.

Por su parte, el precandidato a gobernador K Axel Kicillof tuvo su propio momento de incomodidad en la TV. Invitado a Polémica en el Bar, el programa de Mariano Iúdica, Kicillof habló de sus intenciones por suceder a María Eugenia Vidal hasta que apareció la vedette Virginia Gallardo.



“Profe, profe, a mí me gusta preguntar. Por favor. Esto es serio. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?”, preguntó Gallardo. “Es que no es”, aseguró Kicillof.



“Bueno, entonces yo tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?”, retrucó la panelista. Tras el comentario, mientas el resto de los panelistas aplaudía a Gallardo, el ex ministro de Economía mostraba su incomodidad.



El breve cruce se transformó en tendencia en redes y el video se viralizó. Pero Kicillof buscó a través de Twitter bajarle el perfil al chisporroteo. “Quedaron muchas preguntas sin responder, incluida la de Virginia. No quise aburrir poniéndome en profesor de teoría económica, uno de los temas que más me apasiona. Los tiempos de la tele y la teoría no son los mismos”, escribió el ex ministro.