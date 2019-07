Mensaje del arzobispo platense ante denuncias

| Publicado en Edición Impresa

A raíz de las denuncias que involucran al sacerdote de la parroquia de Gonnet, padre Eduardo Lorenzo, en las últimas horas se conoció una carta enviada por el Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, dirigida a Lorenzo, en la que le expresa que dada la exposición “a una permanente sospecha y a personas que están muy atentas a tu actividad, y ya que esto termina provocando perplejidad en algunos fieles, parece conveniente evitar todo lo que pueda dar lugar a malas interpretaciones”.

En ese marco, en la misiva el arzobispo platense recomienda poner “especial cuidado en cumplir estrictamente mis normas sobre prevención de abusos de diciembre del año pasado (decreto 177/18), que prohiben a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis compartir habitaciones con menores de edad, viajar con ellos en autos, estar a solas con menores en cualquier lugar no visible, etc.”.

También sugiere “evitar realizar cualquier actividad pastoral con menores de 18 años”, y “delegar todas estas tareas, tanto de la parroquia como del colegio cercano, en el sacerdote vicario”.

El arzobispo Fernández señala en la misiva que “puesto que no cabe anticipar conclusiones, ni tampoco aplicar sanciones que no corresponden, esto no implica ahora un juicio hacia tu persona ni adelantar resoluciones que competen a la justicia penal. Por lo tanto, tampoco supone que pierdas la fecundidad del ejercicio del ministerio sacerdotal. En consecuencia, te exhorto a entregarte generosamente al servicio de los más pobres, ancianos, presos, enfermos, sin excluir a los jóvenes mayores de edad que valoran tu ministerio”.

En otro tramo de la carta dirigida al presbítero Eduardo Alfonso Lorenzo, el arzobispo platense le señala que “al no poder guiarnos por la información mediática y tampoco realizar acciones que puedan interpretarse como injerencia o como presión a los denunciantes, hemos solicitado a la Fiscal que nos envíe cualquier información que considere útil”.

Del mismo modo, señala que “el Arzobispado en su momento recibió información de la Fiscalía y envió a ella las actuaciones canónicas”.