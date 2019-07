La crisis climática nos empujará a "un mundo que no podemos ni imaginar", dice una experta de la ONU

La directora del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), Inger Andersen, llamó a los gobiernos y la sociedad civil en general a tomar acciones inmediatas para evitar "crear un mundo que no podemos ni imaginar".

"Si no tomamos acciones, vamos a crear un mundo que incluso no podemos ni imaginar, en el sentido de que estamos viviendo más allá de los últimos límites (que soporta) el planeta", dijo Andersen en su despacho de la sede neoyorquina del PNUMA, según consignó agencia Efe.

Al describir algunos de los efectos que se sentirán si no se revierte la crisis climática y la temperatura media del planeta, sentenció: "grandes partes de tierra se habrán ido" sumergidas bajo los mares por el deshielos de los polos; "grandes partes de la tierra no estarán habitadas", por las altas temperaturas; en muchas "no se podrá cultivar" y millones de personas se verán forzadas a migrar, si no se avanza hacia un mundo descarbonizado.

Además, recordó que el último informe sobre biodiversidad sostuvo que de los 8,7 millones de especies animales y vegetales, un millón se encuentra en riesgo de extinción.

"La naturaleza nos está enviando mensajes -sentenció-. Estos mensajes nos llegan en forma de incendios, olas de calor, tormentas o inundaciones, la naturaleza nos está diciendo que necesitamos actuar".

En ese sentido, consultada sobre la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que "los hechos no son una cuestión de fe sino que hablan de hechos e indican que el clima está cambiando debido a la actividad humana. Son hechos científicos que no se pueden negar".