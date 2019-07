Bilardo muestra pequeños signos de recuperación: ya respira por sus propios medios

| Publicado en Edición Impresa

Si bien continúa en estado delicado, Carlos Salvador Bilardo mostró ayer algunos signos de recuperación y el personal médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Capital Federal decidió quitarle el respirador artificial.

El Doctor fue internado el 4 de julio por el deterioro del sensorio en contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams) y se encuentra actualmente en terapia intensiva luchando para poder salir adelante a sus 81 años.

Nery Pumpido, quien pasó a visitarlo junto a Jorge Burrichaga y Ricardo Giusti, habló ayer con la prensa sobre cómo lo vio: “Está recuperándose. Dentro de la gravedad y todo lo que tiene, se va recuperando de a poco. Sigue estando en terapia, pero le sacaron el respirador y son pequeños avances muy importantes”.

“Está demostrando las ganas de salir y de que las cosas mejoren. Todos tratamos de hacer fuerza e impulsar a alguien que es muy importante en nuestras vidas. Pasé 9 años junto a Carlos, después estuvo de ayudante con él, y entonces es un cariño grande que se le tiene y un agradecimiento. Queremos estar en estos momento al lado de él”, comentó en diálogo con Fox Sports.

Al referirse al Narigón, el ex arquero no pudo contener la emocición por todo lo vivido: “Nos educó en un montón de cosas. Nos enseñó en cómo manajarnos... Me cuesta hablar de él porque se me llenan los ojos de lágrimas. Esperemos que se pueda recuperar”.

Por último contó que, a pesar de que no habla, sintieron que hubo un conexión: “Nos miraba mucho cuando nosotros le hablábamos de un montón de cosas que vivimos juntos, reaccionaba”.

Bilardo fue internado por primera vez el 31 de mayo de 2017 en la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, y desde entonces fue sometido a una serie de operaciones que le demandaron largos períodos de rehabilitación.

La última aparición en público de Bilardo fue en abril último cuando participó de un encuentro con varios ex futbolistas del plantel que logró el Mundial de México 1986. Después de ese encuentro, y tal como contó Oscar Ruggeri la semana pasada, el Doctor comenzó a empeorar en su cuadro.