Balearon en la cabeza a un entrenador de un gimnasio

Un entrenador deportivo de 32 años fue herido de un balazo en la cabeza cuando salía de un gimnasio de Rosario por al menos un hombre que, sin mediar palabra, lo atacó y huyó aparentemente en un vehículo, informó la Policía.

La víctima fue identificada por los investigadores como Marcos Alejandro Guenchul (32), quien permanecía internado en el Hospital de Emergencias, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral, confirmaron fuentes de ese centro asistencial.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 del martes en el barrio Belgrano, cuando el personal trainer acababa de salir del gimnasio para el cual trabaja.

Según el relato de testigos, en el lugar no se escuchó ninguna discusión, sino que el agresor atacó a su víctima sin mediar palabra.

El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Con el diagnóstico de muerte cerebral, sus familiares ya decidieron la donación de sus órganos.

Si bien se desconocen los motivos del ataque, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por un hombre que descendió de un automóvil de marca Peugeot y, tras concretar el hecho, escapó a toda velocidad.

La sospecha es que el hecho no está vinculado a un robo, ya que tenía todas sus pertenencias en los bolsillos. Algunos testigos dijeron que la víctima tenía problemas con el novio actual de una ex novia suya, por lo que no se descarta que la hipótesis de un problema de pareja. Durante la madrugada la policía demoró a un posible sospechoso, aunque luego fue liberado.