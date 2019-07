El Rojo de Beccacece y su objetivo más deseado

| Publicado en Edición Impresa

Independiente, con el debut oficial del entrenador Sebastián Beccacece, recibirá esta noche desde las 21:30 a Universidad Católica, de Ecuador, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El desquite se realizará el próximo jueves 1 en el estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El vencedor de esta llave tendrá como rival en cuartos de final a Independiente del Valle, de Ecuador.

El ex ayudante campo de Jorge Sampaoli llega tras realizar una notable campaña en Defensa y Justicia. Pero está claro que aquí tendrá un enorme desafío. Y esta Sudamericana es uno de sus objetivos.

Entre los refuerzos de Independiente hay tres valores que llegan de Defensa, como Alexander Barboza (comprado a River), Gastón Togni y Domingo Blanco (quienes regresaron al club), además del colombiano Andrés Roa (Huracán), Sebastián Palacios (Talleres) y Cristian Chávez (Aldosivi).

Universidad Católica de Quito, por suparte, está segundo en el torneo ecuatoriano a tres unidades del puntero Macará. El equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar, que eliminó a Colo Colo de Chile y Melgar de Perú, tiene como arquero Hernán Galíndez (ex Rosario Central y Quilmes), Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento) y Matías Rodríguez (ex Chacarita).