Hartos de las fallas del servicio eléctrico, vecinos de Sicardi coparon las oficinas de Edelap

Denuncian cortes de luz constantes y bajadas y subidas abruptas de tensión. Prometen encarar mejoras para la localidad

| Publicado en Edición Impresa

Vecinos de Parque Sicardi, hartos de los problemas con el servicio de luz (cortes constantes y bajadas y subidas abruptas de tensión), irrumpieron en el hall central de las oficinas de Edelap para reclamar por la mala calidad del suministro que llega a sus domicilios. Representantes de la distribuidora eléctrica los recibieron y quedaron en realizar las gestiones correspondientes “para ver qué mejoras se pueden hacer” en relación al servicio.

Con el sonido de cornetas, aplausos y portando carteles que resaltaban el reclamo, un nutrido grupo de usuarios de Edelap de la zona de Sicardi se movilizó a la sede céntrica de la empresa -diagonal 80 y calle 48- para exigir lo que sintetizaron en “una prestación básica, nada de otro mundo”, que es en este caso que el servicio de luz pueda satisfacer las demandas de la vida cotidiana de las familias.

Semanas atrás, en una situación que reflejó oportunamente este diario, usuarios de Sicardi lamentaron la pérdida de artefactos eléctricos que se habrían quemado en sus domicilios a causa de las fallas que presentó el servicio en la zona. En la protesta de ayer, incluso, se remarcó que las deficiencias vienen de varios meses atrás.

Según consignaron los manifestantes, “es común que pasen días enteros sin energía suficiente para alimentar a los artefactos del hogar”. Otra situación por la que atraviesan en esos domicilios es la de estar completamente a oscuras durante largas jornadas. Estas deficiencias en el suministro eléctrico se producen, aseguraron los vecinos, tanto en verano como en invierno.

Una de las vecinas afectadas por los vaivenes con el servicio de la prestataria describió la zona de Sicardi, Garibaldi y Arana como de reciente urbanización, ya que hasta no hace muchos años se trataba de un sector platense de neto corte rural, y con alto crecimiento poblacional. “Somos un barrio electrointensivo”, remarcó Victoria Mendieta para explicar que en esas localidades del sur platense carecen de otros servicios como gas, agua corriente y telefonía fija, por lo que las familias dependen por entero de la energía para cualquiera de las actividades domésticas. “Para poder abastecernos de agua tenemos que usar bomba eléctrica, para calefaccionarnos usamos calefactores eléctricos, para comunicarnos, como no tenemos buena señal de celular usamos wi fi que es eléctrico. Es una dependencia absoluta con Edelap y el servicio siempre fue bastante malo en nuestro barrio pero este año empeoró. Pese a los tarifazos, las inversiones no se volcaron en Sicardi”, precisó la joven.

Según añadió la vecina, en la zona tienen “cortes todo el tiempo” y el hartazgo de esa comunidad se agrava porque “no se condice lo que estamos de luz con el servicio de porquería que tenemos”.

La respuesta de Edelap

Voceros de la empresa distribuidora de luz de la Región indicaron que “se recibió a un grupo de usuarios de un sector puntual de Parque Sicardi para atender sus reclamos”.

Asimismo, se destacó que en la jornada de ayer “la empresa se encuentra realizando las mediciones técnicas correspondientes para estimar las acciones necesarias en función de esos resultados”. Se agregó, además, que se planean realizar reuniones técnicas para ver qué mejoras se pueden hacer y mantener informados a los vecinos”.

la advertencia de la defensoría

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, advirtió que recurrirá a la Justicia si la empresa Edelap no envía las facturas con costo cero a los usuarios de la zona norte de La Plata afectados por un apagón que se extendió por cuatro días.

“Están llegando quejas de vecinos que estuvieron tres días sin luz y que esperaban las facturas de cero pesos, y eso no pasó. La empresa no tiene ningún respeto por los afectados”, sostuvo.

El ombudsman provincial instó a los usuarios que no reciban la factura con saldo 0 a que “hagan el reclamo en nuestro organismo”.