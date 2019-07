Aníbal Fernández, sin filtro: comparó a Vidal con Barreda

El ex jefe de Gabinete y ex candidato en las elecciones de 2015 apuntó contra la gobernadora de Buenos Aires

El ex jefe de Gabinete y ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, cuestionó con dureza a los gobiernos de Cambiemos, tanto en Nación como en Provincia, y apuntó especialmente contra María Eugenia Vidal a quien comparó con Ricardo Barreda, el odontólogo que asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabés a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a (Ricardo) Barreda, a ella no", declaró Fernández en una entrevista brindada a Futurock.

"Yo no tengo pálpitos, ni leo encuestas, lo que hago y me jacto de saber, es leer la política. No le he pifiado nunca, ni aún cuando me tocó perder, soy altamente optimista porque el pueblo argentino se pegó un tiro en el pie creyendo en el cambio, que fue un invento, creyendo en el 'se robaron todo', que otro fue un invento", agregó, en referencia a las denuncias de corrupción contra funcionarios de la gestión kirchnerista.