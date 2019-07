A 20 años, Guglielminpietro no se olvida de Bielsa: "Si me lo cruzo, lo mando a la c... de su madre"

El volante que pasó por Gimnasia recordó con bronca el polémico cambio del DT en aquel amistoso que Argentina y Holanda disputaron en 1999

Andrés Guglielminpietro, ex jugador de Gimnasia, recordó en una entrevista radial el polémico episodio que vivió con Marcelo Bielsa en la selección nacional, cuando en un partido amistoso con Holanda disputado 1999 el DT decidió cambiarlo a los treinta minutos de haberlo ingresado al campo de juego.

En diálogo con el periodista Mario Cordo en el programa “Tanto por decir” (FM Club Octurbre 947), el futbolista señaló a veinte años de la recordada decisión de Bielsa que "en aquel momento debería haberlo mandado a la concha de su madre. Es más, si me lo cruzo creo que lo mando".

"Siempre sale el tema de lo que me pasó en el partido con Holanda y pienso que debería haberlo mandado a la concha de su madre a Bielsa, es más, si me lo cruzo creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años, era demasiado educado en esa época", deslizó el "Guly".

Recordado por su paso por Boca y Milan, el "Guly" dijo que "respeto la carrera de Bielsa y su condición de entrenador, ha sido un tipo adelantado en su forma de entrenar, pero no comparto su manera de actuar". En ese sentido, expresó: "Estoy condicionado cuando opino de Bielsa por lo que pasó. Sufrí mucho ese hecho e inclusive me sigue doliendo. Yo no haría eso de entrenador".

Guglielminpietro señaló además que "nunca más pude disfrutar de la Selección, quedé condicionado. Me citó para la Copa América ese mismo año y ni siquiera estaba contento con el llamado".

Siempre en referencia a la Selección, quien se desempeñara como volante opinó que "el Cholo (Simeone) no dirige la Selección porque logró una estabilidad que nada lo va a sacar de ahí. No es lo económico lo mas importante para Cholo, si la estabilidad personal que tiene en Europa".