El tremendo amague de Foyth ante Coutinho que "enloqueció" a los pinchas

El ex Estudiantes Juan Foyth hizo pasar de largo Coutinho en una jugada puntual del complemento en el encuentro que disputaron ayer Argentina y Brasil y que terminó con derrota por 2 a 0 en la semifinales de la Copa América.

El amague del defensor recorrió las redes sociales y los hinchas pinchas enloquecieron con el movimiento.

This body-feint from Foyth is absolutely quality. He just sent Coutinho back to Liverpool with that skill. 💀 pic.twitter.com/gtkZTsOhDt