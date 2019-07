Celeste Cid y Mauricio Paniagua recrearon la escena de “La Mary”

Los actores interpretaron a Susana Giménez y a Carlos Monzón en la erótica secuencia de la famosa película de 1974

“Quiero decirte una cosa, Cholo. No me tengas compasión. Aunque grite, aunque me duela, no me hagas caso. Quiero ser tuya de una vez. De una sola vez”. Las palabras de Celeste Cid como Susana Giménez a Mauricio Paniagua como Carlos Monzón trajeron al presente la recordada escena de sexo de “La Mary”.

En 1974, Susana y Monzón se conocieron en las grabaciones de la película, donde las jugadas escenas fueron un hito para la época, tanto que la pasión traspasó la pantalla y la diva y el ex boxeador dieron comienzo a una relación sentimental que duraría unos cuatro años.

En el capítulo 8 de “Monzón: La Serie” que se emite los lunes a las 22 por Space, se reflejó la famosa escena donde Mary y Cholo consuman su amor en la noche de bodas.