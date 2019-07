La boleta de Cambiemos y la increíble estrategia para esconder a Mauricio Macri

En los distritos bonaerenses donde el Presidente no tiene buena imagen

Juntos por el Cambio tiene muy claro que la gobernadora bonaerense tiene mucha mejor imagen que el propio presidente Mauricio Macri. Por eso su estrategia en la Provincia apunta a mostrar a Vidal como la máxima figura.

Esa maniobra de campaña quedó en evidencia por un video que se hizo viral en las última horas a través de Twitter. El usuario @Cristian_E_O, confeso militante del Frente de Todos, escribió: "Miren cómo están dobladas las boletas del macrismo acá, en el partido de San Martín". El mismo fue acompañado por las imágenes que muestran una bolsa con varias boletas de la lista 135 que, recién en el último pliego, deja ver el rostro de Macri. De esta forma, la primera foto que se ve es la de la Gobernadora.

Jaja, miren como están dobladas las boletas del macrismo acá en el Partido de San Martín pic.twitter.com/RTc0y4rGl7 — Cristian ☀️ (@Cristian_E_O) July 30, 2019

El orden de la boleta es el siguiente: primero Vidal, luego los precandidatos a diputados nacionales, que encabezan Ritondo, ministro de Seguridad, María Luján Rey, le siguen los diputados bonaerenses, el intendente y los concejales. El precandidato a presidente Macri, junto al vice Miguel Angel Pichetto, recién se los puede ver al final de ese acordeón acomodado en la bolsa propagandística. Bien a lo último del trabajoso movimiento que se debe realizar para desplegar toda la boleta.

No quedan dudas que esto no es al azar, e incluso voceros del oficialismo admiten que las boletas son dobladas de esta forma en algunos distritos donde el presidente Macri, según las encuestas, no tiene buena imagen.