El actor Pepe Cibrián fue internado tras una fuerte caída

"No estoy en peligro", aclaró mediante un audio de Whatsapp



El actor y director teatral Pepe Cibrián, de 71 años, fue internado hoy de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir una caída y golpearse la cara.

"Me caí, me tropecé... tengo fracturado el tabique, pero ya me lo arreglaron, 3.0 puntos", dijo el mismo Cibrián, a través de un audio del servicio de mensajería WhatsApp

"Ahora estoy en terapia intensiva, tengo un coagulito de sangre, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario el viernes, con anteojos. No estoy en peligro", agregó.

Cibrián actualmente realiza una gira con "La dama de las rosas", la obra teatral ambientada en el París de los años 20 en la que él compone a Josephine, una mujer que decide construir su alter ego, Agatha, para salir de su encierro y convertirse en la dueña de un cabaret.

Este fin de semana "La dama de las rosas" tiene programadas funciones en el teatro La Comedia, de Rosario.