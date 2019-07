Llegó la ola de frío y se multiplican los "frazadazos" en colegios de La Plata por falta de calefacción

Se movilizan en escuelas primarias y secundarias. Falta de gas y problemas con las instalaciones, los motivos por los cuales los chicos pasan frío en las aulas y concurren con frazadas

En una jornada en la que el rigor del invierno se hacía sentir desde las primeras horas de la mañana con temperaturas bajo cero, en distintos colegios secundarios de La Plata se multiplicaban las protestas por la falta de calefacción en las aulas. Para visibilizar el problema, los estudiantes realizaban un “frazadazo”, aprovechando que desde las instituciones les aconsejaron llevar frazadas para paliar el frío durante las horas de clase.

En las protestas que se realizaban en la puerta de los edificios educativos, los jóvenes hacían sentir el reclamo con pancartas, banderas y hasta con cánticos. "Tenemos frío", era la leyenda que se replicaba como denominador común en los distintos focos de manifestación.

En la secundaria 42, en 72 y 22, los chicos se convocaron antes del ingreso a clases y llevaron a cabo una sentada a prolongarse hasta las 10.30 hs. Diego, padre de uno de ellos, contó a este medio que "en la escuela no hay calefacción, no tenemos en claro si es por el gas o porque no andan las estufas, o porque tal vez no estén funcionando bien las instalaciones, lo cierto es que los chicos sufren el frío". Además, explicó que "desde el colegio les dijeron que lleven las frazadas para poder abrigarse". Una alumna, por su parte, expresó irónicamente que "hace más frío adentro que afuera".

Otra de las inscripciones en pancartas era "queremos estufas, no frazadas", en este caso en la secundaria 56, en 72 y 22. "Las condiciones de calefacción son muy malas. Es una protesta que se lleva a cabo después de agotar instancias de reclamo y no tener respuesta. Además, las condiciones de higiene son muy malas", expresaron.

En la primaria 45, en 116 y 68, las manifestaciones comenzaron ayer y se extendían el día de hoy. Acá se organizaban padres y madres, quienes salieron a cortar la calle. En los carteles expresaban "tenemos frío, queremos el gas" o "la EPB 45 tiene frío". "Ayer nos juntamos, hicimos una suerte de asamblea y salimos a la calle porque los chiquitos no pueden pasar por esta situación", comentó Ricardo, uno de los padres que participó de la movilización.

Paralelamente, desde la escuela 12 de City Bell, en 467 y 14a, se informó que "estamos sin gas y no estamos recibiendo respuesta de parte de Consejo Escolar", al tiempo que se decidió para mañana realizar una sentada estudiantil con apoyo de padres y madres.

A su vez, desde la primaria 10, situada en diagonal 73 y 16, los padres manifestaron su inquietud porque hay niños que no cuentan con calefacción. "Es el caso de mi hijo que concurre a 4to. B en el turno mañana. Se mueren de frío pobrecitos. nos dijeron que la directora hoy presentará una carta en el Consejo Escolar", contó una mujer a este medio.

Con la llegada del frío polar a la Ciudad se supo que a raíz de la falta de gas o fallas en la calefacción, en dos escuelas locales alumnos y docentes ingresan más tarde del horario habitual.

Son los casos de la escuela Manuel Belgrano, de 9 y 38, y la Técnica Nº3, de Los Hornos, que desde esta semana entran entre las 9 y las 9.30, en lugar de a las 7.30. “Por tiempo indeterminado, es preocupante esta situación, tantas horas de clases perdidas, tanta desidia”, se quejó la mamá de un alumno que asiste al Manuel Belgrano.

En este marco, en la DGCyE aclararon que “se está trabajando desde los Consejos Escolares, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación -que antes no ejecutaba su presupuesto- y los municipios -a través del Fondo Educativo- en todas las escuelas que tienen algún problema”. En este sentido, indicaron que “en algunos colegios ya se solucionaron las problemáticas y se continúa trabajando en el resto en función de cada reclamo”.

Las autoridades educativas destacaron que “en los últimos cuatro años, entre las tareas que ya se realizaron y las que están en ejecución, vamos a terminar realizando 8.500 obras, con una inversión récord que supera los 30.000 millones de pesos”. Las fuentes provinciales sostuvieron que actualmente “ya se hicieron más de 6.600 obras”, entre las que apuntaron “nuevas instalaciones de gas y electricidad en 3.000 escuelas”.

El subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, señaló hoy que “tenemos algunos problemas identificados en escuelas bonaerenses, pero todos están con un plan de obra para resolverlo a la brevedad. En algunos casos se va a resolver en menos de 24 horas y en otros casos puede llevar algo más de tiempo porque las obras son de mayor intervención.”

"Es muy triste que los gremios usen el frío y a los chicos para una campaña electoral. Los dirigentes que tengan intencionalidad política o que integran listas que blanqueen desde dónde hacen este reclamo", enfatizó el funcionario.

Asimismo, dijo que “son edificios que no recibieron mantenimiento en los últimos 20 años. Cuando nosotros llegamos no sabíamos cuántas escuelas teníamos. No sabíamos cuánta plata se necesitaba para reparar las escuelas. Hicimos un censo y así pudimos empezar a planificar la inversión que se necesitaba”.

“En estos cuatro años invertimos 30 mil millones de pesos. No solucionamos todo y sabemos que falta. En estos 4 años, entre las que ya se realizaron y las que están en ejecución, vamos a terminar realizando 8.500 obras, 134 edificios nuevos y 366 aulas, con una inversión récord que supera los 30 mil millones de pesos. Ya hicimos más de 6.600 y se realizaron nuevas instalaciones de gas y electricidad en 3 mil escuelas”, expresó Sciciliano.

Por último, sostuvo que “todo eso hoy está vigente y con esto no estamos diciendo que todo esté terminado ni dejar de reconocer que todavía tenemos inconvenientes en algunas escuelas. Nosotros nos hacemos cargo pero lo que no se puede desconocer es que hay un plan de obras vigente y que estamos trabajando para solucionar todos los inconvenientes”.