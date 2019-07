Firmó la Gata: "Es un momento especial para mí, mi familia y sobre todo, para mi hijo"

Gastón Fernández ya firmó su contrato con Estudiantes por una temporada y habló en conferencia de prensa mostrando su felicidad por el momento y también haciéndose cargo de algunas cuestiones que pasaron y que no habían caído bien en el club.

"Siempre es motivo de felicidad continuar en el club que tanto quiero. Agradezco al CT y a la directiva por creer en que puedo seguir, para mi, mi familia y mi hijo sobre todo, es un momento especial. Espero disfrutar esta etapa de una carrera que uno ve se va terminando,aunque manteniendo el mismo hambre de cuando era joven. Muy contento y feliz", destacó la Gata desde City Bell. Y reconoció que vio llorar a su hijo cuando la situación no se resolvía: "Mi hijo se puso mal, lloró, pero hoy estamos acá y mi familia está contenta de que pueda ser parte de un evento tan importante e historico para la gente y del club. Y voy a demostrar que estoy a la altura de un año exigente".

Más adelante, el jugador confió que no tenía dudas en que seguiría y manifestó que "se generó más desde afuera, sí tuve una charla con Gaby, nos pusimos de acuerdo en lo futbolístico y después era una necesidad mía hablar con Agustín (Alayes) y Sebastián (Milito) para volver encontrarnos con la comunicación que en el día a día se va perdiendo. Agradezco la predisposición y mención especial para el Flaco (Alayes), porque sus palabras en un mano a mano me ayudaron mucho".

Además agregó que no quería perderse la inauguración del estadio, que será algo histórico para el club y tampoco la posibilidad de volver a ser dirigido por Milito: "Es un año muy especial para el club, si me hubiese ido, habría tenido nostalgia porque se va a inaugurar el estadio, con la emoción que tiene la gente y por tener que dejar la posibilidad de ser dirigido pro Milito. Es uno de los técnicos más importante de mi carrera y quería disfrutarlo un poco más".

En tanto, sobre la charla con la dirigencia, contó que "el cariño y la relación de tantos años, a veces uno lo va dejando de lado, y era importante charlar, ponernos de acuerdo en algunas cosas que pasaron y me hago responsable. Desde lo contractual, la propuesta del club la acepté sin contraoferta ni nada por el estilo. Acepto cuando me excedo o mi equivoco. Podría haberlo resueltod e otra manera. no fue con mala intención, siempre uno quiere ayudar y en ese momento yo quería ayudar más de lo que lo estaba haciendo", reconoció la Gata, recordando una conferencia de prensa en la que mostró fastidio por jugar poco durante el ciclo del Chino Benìtez.

Por último, sobre lo viene, contó que lo vive con emoción y expectativa: "Ahora ya con el anuncio de la inauguración siendo un hecho, el club pudo enfocarse más en lo futbolístico y vinieron jugadores importantes, con DT como Milito y con chicos que están creciendo hay que pensar en que estudiantes volverá a ser el equipo competitivo que siempre fue".