Le negaron la nacionalidad argentina a Catherine Fulop por sus dichos sobre el Holocausto

La jueza a cargo no avanzó en el trámite por considerar las palabras de la actriz como ofensivas y discriminatorias

La jueza federal Martina Forns decidió no tramitar la nacionalización de Catherine Fulop por sus dichos sobre la comunidad judía, que consideró "de contenido discriminatorio y ofensivo", por lo que la actriz decidió hablar y pidió nuevamente perdón.

"Estoy como desconcertada. Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la Justicia no me ha condenado. Qué se le va a hacer, yo tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y voy a pedir perdón las veces que sean necesarias", dijo en diálogo con Tomás Dente.

Luego, expresó: "¿Cuántas veces no has insultado a un ser querido sin querer? Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de Venezuela. Lo que te puedo decir es que yo tengo casi 26 años acá en la Argentina y la verdad es que estoy feliz".

Y siguió: "Lo lamento. Todo ha sido por meterme o alzar mi bandera venezolana y defender a mi tierra por las violaciones y por todo lo horrible que está pasando allá. Parece que hay intereses políticos. Pareciera que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que yo hable de un país con un gobierno autoritario".

La mujer del Ova Sabatini aclaró, emocionada: "Pediré perdón las veces que sean necesarias. Mi deseo siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Pero si no me la da, yo lo aceptaré. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona bien".

Cabe recordar que Fulop había comparado en el programa de Marcelo Longobardi "Cada mañana" la situación que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro con Adolf Hitler, y había afirmado que "los más torturadores en los campos de concentración eran los propios judíos", palabras por las que luego se disculpó.

La actriz manifestó que "los sapos (en realidad los kapos, o jefes) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela", afirmó, aludiendo a las torturas entre sus compatriotas, pero luego se retractó a través de redes sociales.