EL DIA, mano a mano con Estelares en la presentación de su nuevo disco "Las Lunas"

El grupo que nació en La Plata analiza su flamante trabajo. Manuel Moretti, Pablo Silvera y Victor Bertamoni cuentan cómo se gestaron y qué ofrecen las nuevas canciones

El grupo Estelares, nacido en Junín pero que tuvo su bautismo rockero en La Plata, hizo ayer la presentación de su nuevo disco "Las Lunas" en un bar de Palermo. En una mano a mano con EL DIA, el cual fue transmitido en vivo por la cuenta del Facebook del diario, Manuel Moretti (voz), Pablo Silvera (bajo) y Victor Bertamoni (guitarra) hablaron de su nuevo trabajo, que cuenta con la producción de Germán Wiedemer.

Moretti explicó que la tapa del disco "es un universo simbólico. La hizo Juan Soto, que cuando le dije que el título era Las Lunas dibujó algo referencial. Una tigresa que está huyendo de una pantera. Me pareció interesante que sean dos felinos que no se sabe si huye uno del otro, o si es una persecución amorosa". Además contó que "hay cosas que vienen desde antes pero reinterpretadas. Por eso me parece que es un disco homogéneo".

Por su parte Silvera dijo que hace "muchos años que nos estamos realimentando" y que ahora "tenemos por delante la presentación el 7 de septiembre en el Gran Rex y una gira tocando mucho en varias ciudades.La verdad que Las Lunas tiene canciones que son muy lindas". Bertamoni, en tanto, explicó que "comenzamos una búsqueda de sonido de banda, cada uno con sus sonidos preferidos. Algo que no pasó anteriormente porque experimentábamos. En este caso fue grabado más en directo".

El análisis del disco

El disco comienza con “Hecho un mono” con interesantes arreglos de bronces y una buena base de la ahora orquesta Estelares, mientras Manuel Moretti recurre al humor y al sarcasmo para contar un viñeta moderna con foco especial en una relación. “Ríos de lava” lo tiene al poeta exhibiendo toda su veta romántica al estilo Lonardo Favio o Nino Bravo con un estribillo muy bien logrado al igual que el solo y los hermosos arreglos que Victor Bertamoni dispara desde su guitarra. Moretti, Bertamoni y el bajista Pali Silvera están acompañados por Javier Miranda en batería, Eduardo Minervino en teclados y coros y Guillermo Harrington en guitarra y coros que le dan una construcción sonora muy rica al grupo.



En “Este misterio” tiene interesantes arreglos de piano que le dan un toque dramático y una armonía más grave porque además a Moretti le encantan los cantautores románticos italianos de los años 50 y 60 y porque los latinos somos melodramáticos como lo va confirmando una letra que habla del poeta argentino Juan L. Ortiz, noches con neblina, trajes oscuros, martinis sexos y mucho romance bajo el sombrero. “Las Lunas” es un funky disco en la que Moretti parece volcar experiencias personales, romances que marcaron su vida y embrujos que le dieron sus dos hijas.



“Montañas de amor” es la más rockera del disco, con un crudo y distorsionado comienzo, que le da paso a unos interesantes arreglos de voces a un romance nacido en una La Plata inundada, mientras los dos amantes se ríen uno del otro. Nuevamente Moreti vuelve a seducir con una lograda poesía, confirmando que es uno de los letristas más ricos del rock argentino.



El romanticismo rockero de Moretti vuelve a lucirse en la lograda letra de “Los Cielos Parlantes”, que esta acompañada por una instrumentación en donde los Estelares vuelven a mostrar su capacidad para sonar como los Heartbreakers argentinos de Tom Petty, con mucha sapiencia. Siempre con Bertamoni como un lucido y avezado conductor.



Por momentos Moretti es un crooner al que lo acompaña una experimentada orquesta como en “Tu partida” que regresa al pop romántico de los 70, otra vez en el universo de Leonardo Favio, aunque con vestimenta de un rocker elegante. Un riff pegadizo y una base bien contundente son dos de las características de “Horneros Cantantes”, una lograda pieza con más toques románticos y Moretti tratando uno de los temas preferidas de los poetas: la perdida de la inocencia.



“Una guitarra” se inicia con arreglos sombríos de piano y guitarra que la vinculan con lo mejor del brit pop y Moretti aprovecha para colocar a la seis cuerdas como musa inspiradora de su carrera, y el vehículo que lo ha transportado en el alocado pero incansable camino para alcanzar la canción perfecto, el rock perdido.



La atmósfera de brit pop sigue presente en “Se rompe el pasto”, donde nuevamente Estelares le saca el jugo a la presencia de un buen pianista, para darle tono épico a otra canción que cierra el disco, una característica de la banda que siempre recurre a este clima para la ultima pieza. Además, Moreti vuelve a encontrar la vuelta para narrar los avatares de los escritores de canciones, de los songwriters.