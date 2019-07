Motochorros meten miedo en El Mondongo

| Publicado en Edición Impresa

Desde hace un mes, los vecinos de El Mondongo están en constante alerta por “la cantidad de robos en la vía pública” que, denuncian, se suceden “sin un freno aparente”. A Liliana, una farmacéutica que vive en el barrio, la atacaron el lunes por la tarde a pocos metros de su casa.

Sin embargo, los episodios se remontan a días anteriores y siempre se repiten los actores: dos jóvenes en moto que le arrebatan las pertenencias a los damnificados y huyen a toda velocidad.

Cada hecho se fue comentando en el grupo que los frentistas utilizan para ese fin, y en todos se vio la misma modalidad.

En diálogo con EL DIA, Liliana manifestó que “estos días estuvo habiendo un montón de casos”. En ese marco, especificó que los últimos asaltos se registraron el martes y miércoles de la semana pasada, y los primeros tres días de la actual.

Por lo general, las víctimas elegidas son mujeres y los ladrones aprovechan la oscuridad para acometerlas. El horario en el que se manejan va de las 19 a 22 horas.

Entre el martes de la semana pasada y ayer, se contabilizaron al menos 4 hechos

“En mi situación, yo iba caminando por la vereda de 66 y 115, eran las siete de la tarde. Había muy poca iluminación y no los vi hasta que los tuve casi encima”, refirió la mujer. Uno de los sujetos se bajó del rodado y la encaró. Le exigió la billetera y una bolsa que traía en la mano, con compras del supermercado.

No obstante, para su cómplice el botín no era suficiente y le dijo “pedile la campera”. El que iba a pie (“un chico menudo, flaquito”) recibió la orden y no dudó: “Dame la campera o te mato”, le espetó a Liliana. Con el robo consumado, se perdieron por las calles del barrio.

La secuencia se repitió en 119 entre 66 y 67, en diagonal 73 entre 118 y 119 (donde le robaron la bicicleta a un adolescente), y en diagonal 73 y boulevard 84.

En cada uno de esos atracos, los motociclistas iban armados y en la mayoría actuaron a cara descubierta, según denunciaron los damnificados.

“NO DEBERÍAN PODER CIRCULAR”

La moto “era blanca, tipo enduro” y los dos delincuentes “tenían gorra, no casco”, refirió Liliana.

Esa circunstancia molesta a los frentistas, que desde hace tiempo piden controles viales en la zona para detectar a los asaltantes antes de que actúen.

“Tendrían que pararlos, no es posible que puedan circular como si nada en moto y sin casco”, reclamó la farmacéutica; quien, por otro lado, indicó que “ayer (por el lunes) hubo policía en el barrio, pero por lo general no se suelen ver móviles patrullando las calles”.