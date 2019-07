Su ex pareja la atacó, sigue libre y la amenaza: movilizan a las fiscalías

| Publicado en Edición Impresa

Melina Cruz, la joven de 29 años que la semana pasada fue atacada a puñaladas por su ex pareja en el barrio Hipódromo, encabezará hoy una protesta frente a las fiscalías de 8 y 57 para reclamar la urgente detención del acusado, ya que “a pesar de la gravedad del hecho sigue libre y se encargó de amenazarme por teléfono”, denunció la víctima.

Melina decidió sacar a la calle su pedido porque “la Justicia se toma su tiempo, y la defensa, al presentar una apelación, está estirando los tiempos”, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad: “El día sábado (pasado) recibí dos mensajes suyos amenazándome de muerte nuevamente”, denunció.

Melina sufrió el último ataque el martes de la semana pasada en inmediaciones del edificio donde vive con su hija de 7 años, en diagonal 80 entre 115 y 116. Su ex pareja, y padre de la niña, la interceptó en 115 y 42, cuando fue a un centro odontológico a pedir un turno para la nena.

Con una trincheta le abrió cortes en la cabeza, en el cuello y en su mano derecha.

“Tanto en la guardia del hospital Rossi como en la Asesoría Pericial me dijeron que la herida que me provocó en el cuello estuvo a sólo dos centímetros de haberme quitado la vida. Me salvé de milagro”, aseguró.

La historia de violencia empezó, según Melina, “antes de que naciera nuestra hija. Inclusive, me golpeó estando embarazada de 5 meses”, momento en que decidió separarse.

En estos 8 años la mujer denunció al agresor 12 veces y tres veces violó él la perimetral. En 2015 pasó una semana detenido, pero, a pesar de las exposiciones y las amenazas, nunca le asignaron a ella una custodia oficial.

“La única vez que tuve seguridad fue cuando mi familia contrató a personal de vigilancia privada. Espero que ahora la Justicia tome, de una vez por todas, conciencia de que mi vida corre peligro de verdad”, concluyó.