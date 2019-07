Tevez habló de Boca, Messi y la Selección pero de la Conmebol prefirió no opinar

Sobre la actualidad boquense el Apache opinó que "Mi humor cambió, hoy disfruto"

En medio de la pretemporada que Boca viene realizando en Estados Unidos, Carlos Tevez habló durante una entrevista de Messi, la Selección como así también de la actualidad boquense.

Sobre Messi y el seleccionado, el Apache señaló que "Él quiere ganar una Copa en la Selección y yo la Libertadores con Boca. Nos queda seguir insistiendo y dejarlo todo hasta no poder más. Hasta hacer todo lo que podamos"

Sobre el polémico arbitraje de Roddy Zambrano en la semifinal de Copa América entre Brasil y Argentina, Carlitos optó por el silencio: "Si hablo mal de la Conmebol me sancionan y no vengo muy bien. Cuando no tenga más la camiseta de Boca y no sea más futbolista, hablaré. Hoy puedo perjudicar al club y a mí". Igualmente, se permitió opinar: "Los dos fueron penales (a Agüero y Otamendi)".

Sobre la actualidad boquense Tevez opinó que "Mi humor cambió, hoy disfruto. El grupo es diferente y eso hace que esté más a relajado. El entrenador es un tipo con el que se puede hablar tranquilamente, tiene un vínculo con el jugador. Es muy abierto en ese sentido", elogió a Gustavo Alfaro. Y cuando le preguntaron si tenía alguna característica de Carlos Bianchi, respondió con tono pícaro: "Con que tenga el teléfono, ya está".