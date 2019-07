Messi, explosivo: "No tenemos que ser parte de esta corrupción, la Copa está armada para Brasil"

Unos días después de criticar el VAR, el capitán vio la roja contra Chile y no fue a recibir la medalla. Después, explicó los motivos

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, fue expulsado del partido con Chile por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019 debido a un enfrentamiento con el defensor Gary Medel, que también vio la tarjeta roja y a modo de protesta, no fue al campo a recibir la medalla. La Pulga se quedó solo en el vestuario argumentando que hoy le hicieron pagar lo que dijo sobre el VAR luego del choque contra Brasil.

"Con una amarilla se terminaba para los dos. Lo que dije la vez pasada quizás pasó factura. Pero el equipo con diez terminó bien la Copa", dijo el astro argentino mostrando contundencia.

Pero siguió y fue más allá: "No tenemos que ser parte de esta corrupción y de la falta de respeto que se nos tuvo en esta copa. No nos dejaron estar en la final. La corrupción no permite que la gente disfrute del fútbol".

Más adelante aseguró que "la verdad hay que decirla, me voy orgulloso de este grupo", y agregó que "da tranquilidad que el técnico siga hasta diciembre, es bueno para seguir creciendo".

En tanto, remarcó que el equipo estuvo bien en la Copa: "Estamos contentos más allá de que nos hubiese gustado ganar, por como terminamos en buen nivel con dos selecciones muy buenas. Encontramos la idea y hay que fortalecerlo".

Por último dijo que la ganará Brasil porque "lamentablemente está armada para Brasil, esperemos que le árbitro no tenga nada que ver porque tiene equipo para ganarla".

#SomosArgentina | #Messi en la #CopaAmerica: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/QqSb04wnAT — TV Pública Argentina (@TV_Publica) July 6, 2019

SU SEGUNDA EXPULSIÓN POR UN ERROR ARBITRAL

Hoy el árbitro paraguayo Mario Díaz Vivar expulsó a ambos capitanes (Messi y Medel) a los 37 minutos del primer tiempo después de una jugada dividida, en el contexto de un partido que había tomado temperatura previamente por entradas fuertes y discusiones entre jugadores de uno y otro equipo.



Messi y Medel disputaron una pelota que terminó perdida por el fondo con reposición a favor del conjunto trasandino cuando el marcador estaba 2-0 para la "albiceleste".



El "Pitbull" había ganado la posición y Messi, ya con la pelota afuera, le dio un leve empujón en la espalda. De inmediato, el defensor giró y se le fue encima al argentino, que se plantó firme en su lugar para no dejarse atropellar.



Medel, con vehemencia, cargó tres veces contra el astro, con pecho y hombro, y en la última atinó con tirarle un cabezazo cuando ambos había quedado con sus frentes pegadas y la mirada fija.



El argentino ya le había hecho un gancho en el cuello con su brazo izquierdo, pero sin ejercer la fuerza, cuando el árbitro llegó hasta el lugar y le mostró la tarjeta roja a los dos, en lo que pareció una decisión exagerada para con el futbolista de Barcelona.



Messi se mostró incrédulo con la determinación, buscó luego explicación con tranquilidad y finalmente se retiró de la cancha con decepción, mientras el público lo ovacionaba y reprobaba la decisión de Díaz Vivar.



La de hoy fue la segunda expulsión de Messi en su carrera después de la roja vista justo el día de su debut con el seleccionado argentino en un amistoso con Hungría, el 17 de agosto de 2005 en la ciudad de Budapest.