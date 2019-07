Rueda bancó a Gabriel Arias y analizó el papel de las redes sociales en mundo del fútbol

| Publicado en Edición Impresa

Gabriel Arias, arquero de Chile, dio de baja sus redes sociales en los últimos días tras recibir una catarata de críticas e insultos por su actuación en la derrota ante Perú en las semifinales. En este contexto Reinaldo Rueda, entrenador de La Roja, salió a bancar ayer al “1” en conferencia de prensa y se tomó unos minutos para hablar de las redes sociales.

“Es un tema también muy de moda lo de las redes sociales, algo que le gana a todos en velocidad y a veces hasta en... cual sería la palabra ideal”, comenzó indicando el DT.

“Cualquiera puede escribir en forma cobarde e irresponsable. Uno no sabe si es tan verídico, tan confiable, dependiendo de la fuente. Todos los que estamos en la profesión, estamos expuestos. Pasa por el carácter de cada persona, cómo lo asimila, cómo está rodeado para sobrellevar la situación Lo mismo paso con Tesillo en Colombia, por el hecho de que desperdició un penal. Todos estamos expuestos. Hay que saber clasificar de dónde proviene”, prosiguió Rueda, DT de Chile.

Por otro lado, y en relación al arco del seleccionado, habló de la no convocatoria de Claudio Bravo, bicampeón continental con La Roja, sentenció: “Él no está en la nómina de la Selección Chilena y no tiene nada que ver con el partido de mañana”.

¿juega arturo vidal?

Arturo Vidal, quien días atrás dijo que no tiene importancia el partido por el tercer puesto, está en duda para el partido de hoy frente a la Argentina. Al respecto, Rueda comentó:“Él está en revisión médica. Todos los que lo conocemos sabemos del carácter fuerte de él, pero es de cuidado, está con mucha inflamación y mucho dolor; su situación es muy incierta”

Por otro lado, y palpitando lo que ocurrirá hoy, dijo: “Argentina está con 14 jugadores nuevos con respecto al Mundial y Chile mantiene la base de la eliminatorias”, y cerró: “Será un juego de mucha identidad y seguro habrá buen fútbol”.