Alianza, a un paso del título, enfrenta a Villa Lenci

| Publicado en Edición Impresa

Esta tarde a partir de las 14:30 comenzará a definirse el torneo Apertura de primera división, que depende de la Liga Amateur Platense. A excepción de Estrella-Porteño, que se jugará mañana a las 15:30, el resto de la decimocuarta fecha tendrá lugar hoy, en diversos escenarios y con objetivos diversos.

En Altos de San Lorenzo, Nueva Alianza, líder del certamen con 29 puntos, visita a Villa Lenci (9), que aparece último en las posiciones.

El elenco de El Retiro depende de sí para quedarse con la primera parte del certamen. En caso de sumar de a tres, le tirará toda la presión a Estrella (escolta, con 28), que recién estará jugando mañana, y además quedará a un paso de la consagración, que podría darse mañana si la Cebra no derrota a Porteño.

Unidos de Olmos, tercero con 26 y con chances de ganar el Apertura, visita la Comunidad Rural (11), en 66 y 174. ADIP, cuarto con 25, espera en Villa Castells por CRISFA (14), con la obligación de ganar y esperar que los de arriba resignen alguna unidad.

Mientras que CRIBA, quinto con 24 unidades, recibe en 2 y 611 a la Asociación Brandsen (20).

La fecha se completa con estos partidos: Las Malvinas vs. Everton (528 y 140); CF. Ringuelet vs. Curuzú Cuatiá (18 y 460) y CC. Tolosano vs. San Lorenzo de Villa Castells (528 bis y 116).

DESFILE DE CAMPEONES

El Apertura de mayores de la B ya es historia. Sin embargo, en las otras divisiones siguen apareciendo ganadores. Por ejemplo, la Asociación Iris se consagró ayer campeona en quinta división.

Al igual que la sexta división de Romerense, que también se quedó con el “tricampeonato”, y con una racha de 41 partidos sin derrotas.

Y en pre-novena, el que se llevó el premio mayor en esta oportunidad es Independiente de Abasto.

También se sumó a la lista de los nuevos campeones de la primera etapa de la temporada, la novena división de Estrella.

Ya se habían coronado con anticipación la primera división de Tricolores; la reserva del Centro de Fomento Los Hornos (por tercera vez consecutiva) y el Senior de Alumni, de Los Hornos.