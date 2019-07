“¡Cóbrennos más impuestos!”, piden multimillonarios en Estados Unidos

Fue en una carta para los próximos candidatos presidenciales firmada por George Soros, el cofundador de Facebook y los herederos de los imperios Hyatt y Disney, entre otros

Créase o no, hay gente en este planeta que quiere pagar más impuestos para ayudar a su Patria. Claro, tienen con qué; fortunas quizás incalculables y con negocios aún prósperos.

Se trata de un grupo de multimillonarios estadounidenses, entre los cuales figuran el empresario George Soros, el cofundador de Facebook Chris Hughes y los herederos de los imperios Hyatt y Disney, que mandaron un fuerte mensaje a los candidatos presidenciales a la Casa Blanca en 2020: “¡Cóbrennos más impuestos!”.

De esta manera, en una carta publicada en internet, este club de estadounidenses híper ricos otorga su apoyo a la idea de un impuesto a las grandes fortunas.

“Escribimos a todos los candidatos a la presidencia, sean republicanos o demócratas, para que apoyen un impuesto moderado a las fortunas del 1/10 más rico del 1% de los estadounidenses, nosotros”, afirman sin ponerse colorado por la gigante brecha con los sectores de menos recursos.

Es que la riqueza de este 0,1 por ciento es casi igual que la del 90% de la población estadounidense.

“El próximo dólar de nuevos ingresos impositivos debe provenir de los más adinerados, no de los estadounidenses de medianos o bajos ingresos”, afirman los 18 firmantes, que pertenecen a 11 familias.

Varios candidatos a las primarias demócratas, entre ellos Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana, o el texano Beto O’Rourke, ex miembro de la Cámara de Representantes, ya han expresado su apoyo a esta medida.

Pero la carta destaca la propuesta específica de la senadora demócrata y presidenciable Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, que prevé aplicarle un gravamen a los hogares que cuentan con más de 50 millones de dólares en activos. Estamos hablando de unas 75.000 familias en un país potencia de más 327 millones de habitantes.

Esta medida podría, según estimaciones, generar 2.750 millardos en 10 años.

La senadora de Massachusetts, Warren, aparece entre los primeros cinco lugares en las encuestas de opinión sobre los aspirantes demócratas a la Presidencia.

Por ese partido -hoy en la oposición-, hay algo más de 20 aspirantes que compiten por la postulación presidencial en las elecciones de noviembre de 2020, mientras que en el Partido Republicano por ahora el único candidato con posibilidades es el presidente Donald Trump, quien buscará la reelección.

OBJETIVOS “PATRIÓTICOS”

“Estados Unidos tiene la responsabilidad moral, ética y económica de tasar más fuertemente nuestra fortuna”, escriben los hombres de negocios firmantes.

El dinero recuperado gracias a este impuesto adicional podría “ayudar a enfrentar la crisis climática, mejorar la economía, mejorar el sistema de salud, crear más igualdad en nuestras oportunidades, y a reforzar nuestras libertades” al desacelerar el crecimiento de las desigualdades, aseguran.

Un impuesto de este tipo también sería “patriótico” porque todos los estadounidenses tienen como deber contribuir al éxito del país a la altura de sus medios. “Y los ricos no deben ser la excepción”, dicen.

En la carta, los multimillonarios se refieren sobre todo al inversor Warren Buffett, la tercer fortuna estadounidense, quien recuerda frecuentemente que paga una tasa de impuestos menor que la que paga su secretaria u otros de sus empleados.

El periódico The Hill, que cubre principalmente las noticias del Congreso, encontró en una encuesta que el 74 por ciento de los estadounidenses apoya un plan como el que propone Warren y que también tiene el respaldo del inversionista.

Buffett no se cuenta entre los firmantes de esta carta, pero ya en 2011 escribió un comentario en The New York Times en el que decía apoyar la idea de aumentar los impuestos a los más ricos.

“Nosotros estamos bien y aceptar este impuesto es lo menos que podemos hacer para fortalecer el país que amamos”, agregan.

En la lista si figuran Louise J. Bowditch y Robert S. Bowditch, Abigail Disney, Sean Eldridge, Stephen R. English, Agnes Gund, Catherine Gund, Nick Hanauer, Arnold Hiatt, Chris Hughes, Molly Munger, Regan Pritzker, Justin Rosenstein, Stephen M. Silberstein, Ian T. Simmons, Liesel Pritzker Simmons, Alexander Soros, George Soros y otro más que prefirió mantener su nombre en el anonimato.

La iniciativa de los supermillonarios tiene un antecedente: en noviembre de 2017 más de 400 millonarios firmaron una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que no redujeran sus impuestos.

El Congreso, que en ese entonces contaba con mayoría republicana en ambas cámaras, discutía una propuesta del presidente Trump para reducir los impuestos.