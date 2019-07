Trump abre otra polémica y compara a una joven y popular legisladora demócrata con Evita

Trazó un duro paralelismo y dijo que Alexandria Ocasio-Cortez “despotricaba y deliraba en la calle” cuando la vio por primera vez

WASHINGTON

El presidente de EE UU, Donald Trump, comparó a Alexandria Ocasio-Cortez, la joven promesa del Partido Demócrata que entró a la Cámara de Representantes del Congreso este año, con Eva Perón porque la primera vez que la vio estaba “despotricando y delirando como una lunática en la calle”, según un nuevo libro que adelantó ayer el diario británico The Guardian.

El libro titulado “Carnicería Estadounidense: En la Primera Línea de la Guerra Civil Republicana”, que fue escrito por Tim Alberta, periodista del sitio de noticias Politico, será publicado el martes 16 de julio y contiene al menos una entrevista exclusiva con Trump.

Según relata Alberta, cuando Ocasio-Cortez, una joven hasta entonces desconocida en Washington, ganó su primaria en Nueva York y sorprendió a su partido, atrajo la atención del presidente.

“Veo a una mujer joven despotricando y delirando como una lunática en la calle y me digo: ‘Esto es interesante’”, escribió Alberta replicando textuales del mandatario, y agregó que Trump se “enamoró” de Ocasio-Cortez.

“La llamé Eva Perón. Ella es Eva Perón. Es Evita”, recordó haber dicho el mandatario cuando recién se enteró de su primera victoria electoral.

Pese al supuesto enamoramiento de Trump con la joven congresista, de hoy 29 años, no fue elogioso con ella. “Ella tiene talento. Esa es la buena noticia. La mala noticia son que no sabe nada. Tiene criterio, lo que es un factor importante, pero no sabe nada. Pero con el tiempo, tiene verdadero potencial”, sostuvo el mandatario.

Y la legisladora no se quedó callada. A través de su cuenta de Twitter respondió: “tengo más fuerza de la que parece”.

Con apenas unos meses en la banca de congresista en Washington por un distrito en Queens, Ocasio-Cortez -que maneja las redes sociales como los dioses- no solo logró captar la atención y el apoyo del público más joven y progresista de EE UU, sino que también conquistó gran parte de los medios de comunicación nacional, especialmente los que tienen una línea editorial más critica al gobierno de Trump.

La joven neoyorquina, graduada en Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, se puso al frente de la cruzada por visibilizar la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur con México y las malas condiciones de los centros de detenciones de inmigrantes que tanto defiende el gobierno de Trump, además de convertirse en una voz obligada contra los beneficios de las grandes empresas y a favor de aprobar leyes para resistir el cambio climático.

UNA FIGURA EN ASCENSO

Aunque le faltan cinco años para poder postularse (la ley marca una edad mínima de 35 años para ser candidato), Ocasio-Cortez ya juega un importante rol en las elecciones presidenciales de 2020. Si bien es una protegida de Bernie Sandrers, todos los aspirantes demócratas quieren contar con su apoyo y ella también se ve con otros candidatos.

Y la gente de Trump la tiene entre ceja y ceja.“¡AOC apesta!”, gritaron los partidarios de Trump, usando las iniciales de la legisladora, durante la presentación del hijo del mandatario Donald Trump Jr. en un acto en Michigan en abril.

No hay dudas de que esta ex moza del Bronx, que se describe a sí misma con una socialista democrática, es el nuevo enemigo número uno de la base de Trump. El presidente del Comité Nacional Demócrata Tom Pérez dijo que ella representa “el futuro de nuestro partido”.

Esta congresista millenials es defensora del salario mínimo de 15 dólares la hora, de abolir la policía migratoria (ICE), de ampliar la cobertura de salud y de eliminar la matrícula en universidades públicas. Además promete luchar contra el cambio climático y combatir los crecientes costos de la vivienda en Nueva York.

En su discurso tras ganar su banca, habló del poder que su campaña tuvo en otras candidaturas del país para arrebatar el poder a los republicanos, y prometió que su generación será la que convierta a Texas (histórico bastión republicano) en un estado azul (demócrata). Asimismo, agradeció a los organizadores de su campaña por construir “un movimiento más amplio para la justicia social, económica y racial en EE UU”. (TÉLAM Y AP)