El gran provocador: Medel ataca de nuevo, ahora a través de las redes sociales

Gary Medel dejó un sugestivo mensaje en las redes continuando con sus provocaciones luego del violento cruce protagonizado con Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Chile por el tercer puesto en la Copa América.

El jugador chileno, que también provocara al público argentino al término del partido, utilizó las redes para señalar: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien", reza la cita que compartió en su historia de Instagram de Salvador Dalí.

"De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas", se agregó a la publicación. El futbolista chileno sumó un emoji que pide "prestar atención" al mensaje.

Tal como se recordará, promediando el primer tiempo de Argentina-Chile, Medel y Messi tuvieron una disputa verbal que terminó con ambos pecheándose y con el árbitro Mario Díaz de Vivar aplicando para ambos la roja directa. Tras la discutida e insólita medida del juez, por el encontronazo cuando la pelota ya no estaba en juego, el juez no concurrió a la Asistencia Arbitral por Video para corroborar si su decisión había sido acertada o no.