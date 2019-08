Trump anunció un 10% de aranceles adicionales a productos chinos que ingresen a EE.UU

Estados Unidos anunció hoy que impondrá desde el 1 de septiembre un arancel adicional del 10 por ciento sobre productos chinos valorizados en unos 300.000 millones de dólares que hasta ahora estaban libres de esa carga, pese a las negociaciones entre las dos potencias para evitar una guerra comercial.



"Creíamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero desgraciadamente China ha decidido renegociar el acuerdo antes de la firma", aseguró el presidente estadounidense Donald Trump en una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter.



El endurecimiento de la postura de Trump puede marcar el fin de la frágil tregua entre China y Estados Unidos, a pesar de la declaración del jefe de la Casa Blanca en el sentido de que las negociaciones "proseguirán".



"Nuestros representantes acaban de regresar de China, donde tuvieron conversaciones constructivas relacionadas con un futuro acuerdo comercial. Pensamos que teníamos un acuerdo con China hace tres meses, pero lamentablemente China decidió renegociar el acuerdo antes de firmarlo", sostuvo Trump.



Añadió que "más recientemente, China acordó comprar productos agrícolas de Estados Unidos en grandes cantidades, pero no lo hizo".



"Esperamos continuar nuestro diálogo positivo con China sobre un acuerdo comercial integral", completó.



Los nuevos aranceles que regirán desde el mes próximo son independientes de los "250.000 millones de dólares que ya tienen aranceles del 25 por ciento", por lo que ahora todas las compras al gigante asiático estarán sujetos a gravámenes.



Delegaciones de ambos países estuvieron hasta ayer reunidas en Shangai para buscar soluciones de fondo a sus desacuerdos comerciales, pero la ronda finalizó sin que se anunciaran progresos concretos.



Ambos países están sumidos en una disputa con aumentos recíprocos de aranceles, lo cual alteró a los mercados internacionales y a amplias cadenas de suministros.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...