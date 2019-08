Interacción con “gamers” y desarrollo constante detrás del fenómeno Fortnite

Chicos de entre 13 y 25 años convertidos en millonarios y un estadio, sede habitual del US.Open, transformado en el escenario de un torneo multitudinario de jugadores del videojuego del momento: el Fortnite. La escena sorprendió a muchos, pero, quienes conocen de cerca al mundo de los videojuegos, lo toman con naturalidad. Y encuentran en el fenómeno cultural que se desató en torno al Fortnite dos elementos clave: un desarrollo sostenido y una aceitada interacción con las comunidades de gamers (jugadores), chicos de 13 o 14 años que siempre se sintieron participantes.

Así lo indica, en diálogo con este diario, Alejandro Iparraguirre, quien es coordinador de videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación y co-fundador de la Fundación Argentina de Videojuegos: “creo que esos dos elementos son los principales que impulsaron el crecimiento de Fortnite” frente a otros juegos multiplayer (para más de un jugador), dentro de la categoría conocida como triple A y de los juegos “mainstream” (de consumo masivo).

Pero para entender qué implica un trabajo de desarrollo constante conviene saber cómo se desarrolla un videojuego en esos niveles de la industria.

“El desarrollo de un videojuego de este tipo comprende muchos aspectos. Estamos hablando de un trabajo multidisciplinario que requiere la participación de más de 200 personas sólo en las instancias de preproducción. De entre todos los aspectos hay tres que son principales: el arte (que incluye la música y el guión), el diseño (que implica el desarrollo de las reglas) y la programación.

En esos niveles de producción de videojuegos tanto los costos como la cantidad de participantes son variables, dice Iparraguirre: lo que ya aparece en las instancias de preproducción es el contacto con las comunidades de jugadores para ir ajustando detalles. Se trata de ese proceso que en el mundo de los videojuegos se conoce con el nombre de iteración, que se refiere al desarrollo de una idea creativa y del diseño del juego realizando pruebas y evaluaciones de resultados una y otra vez con el fin de obtener nuevas ideas.

En ese proceso es clave la participación de las comunidades de gamers como uno de los elementos fundamentales.

De esas pruebas surge un demo o prototipo que es la primera versión del juego, pero que, según sostiene el especialista, en el caso de Fortnite (y de otros juegos) continúa una vez lanzado el juego oficialmente a través de un fluido contacto con las comunidades de gamers que “se sienten participantes en el desarrollo del juego”.

Iparraguirre destaca que el papel dado a las comunidades de gamers durante todo el desarrollo de Fortnite, y aún en la actualidad, explica mucho de su éxito.

The Zero Point is exploding. Get ready for #SeasonX dropping 8.1.2019. pic.twitter.com/11t14SC1eI

It's all in the hips 🕺



The new Business Hips Emote is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/5PfUxkUXa5