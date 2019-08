Recomendaciones cotidianas: los hábitos sexuales que hay que seguir para ser una pareja feliz

Una enumeración de pequeños pero efectivos “tips” que servirán para mantener la llama encendida

En ningún vínculo -y tampoco en uno amoroso- hay que dar las cosas por sentado y relajarse porque “todo está bien”. Las relaciones humanas se construyen en el día a día, con demostraciones de cariño, de respeto, de escucha y acompañamiento.

Si a las relaciones de pareja nos referimos -que es el tema que nos agrupa en estas líneas- podemos destacar que hay algunos “hábitos sexuales” que todos los interesados en proseguir con el vínculo actual debemos realizar para mantener la energía positiva. Si desean que la chispa de lo excitante siga ardiendo, a anotarse y poner en práctica estos pequeños pero significativos “tips”.

Estar en los pequeños detalles: en el amor no debe haber grandes despliegues. Como suele decirse, “en lo simple está la magia” y para mantener una vida sexual bastante activa no se debe aspirar a grandes proezas ni mucho menos. Gestos como un simple “te amo” al oído, o un roce sensual en alguna área que sabemos que enciende al otro, hará que el deseo sexual aumente.

Tratar de enfocarse en lo positivo: es real que todas las parejas pasan por momentos malos y que, al estar conformadas por dos seres humanos diferentes pueden molestar ciertas cosas de la personalidad del otro, no es sano quedarse estancado en eso negativo o que no nos convence o no nos gusta. Todo -y esto también se puede incluir para otros ámbitos- debe ser hablado y debe ser dicho con respeto. Hay que pensar como uno quiere transmitir ese mensaje, en caso de incomodidad, para poder ponerlo sobre la mesa y, al momento del sexo, dejar de lado la negatividad.

Encontrar siempre tiempo para hacer el amor: las parejas que buscan la felicidad ansían encontrar un equilibrio con el sexo, y que su intimidad sea profunda y constante. Con tiempo, calma y paciencia uno puede vencer las adversidades y considerar que hay que hacerse un espacio en el día para tener relaciones sexuales con la pareja. Esto es muy importante.

Tener fantasías sexuales juntos: una pareja que está deseosa de permanecer en esa relación, no duda en imaginarse situaciones excitantes con el otro, incluso en momentos en los cuales no están juntos por cuestiones “x” (llamémosle trabajo, actividad recreativa, hobbies, etc.). Desde una conversación un poco subida de tono hasta un momento íntimo juntos pasan por la cabeza y, de inmediato, se comparte a la distancia (en la era de la tecnología, puede ser a través de un audio, un mensaje de whatsapp o un correo electrónico). De manera que, una vez juntos, van a desear recrear y llevar a la realidad esos pensamientos que tuvieron estando lejos. Les divertirá la programación de las fantasías.

Exigir no está en su vocabulario: el entendimiento mutuo es clave. La pareja que ambiciona la felicidad sabe que no es necesaria la imitación de una película triple x para alcanzar el placer. Para ellos, el sexo es un momento único, que se basa en compartir el cuerpo a cuerpo con el otro y darse placer mutuamente, desde el conocimiento que se tienen.

Tener relaciones cuando ambos desean: un factor clave en toda relación es estar sincronizados, estar en la “misma frecuencia”. Nunca es sano -en ningún aspecto de la vida- hacer algo que no queremos hacer y en el sexo ocurre exactamente igual. No le hace bien ni a uno ni al otro acceder a la intimidad sin querer, solamente para satisfacer a la pareja. Las parejas felices y consolidadas se respetan y de ninguna manera se sienten “obligadas” a complacer al otro. Esa palabra no debe aparecer. Cuando es momento de intimar, siempre es porque los dos están en la actitud y sienten deseo por el otro.

Estos seis hábitos marcan un sendero para cualquier tipo de vínculo que desee prosperar y mantener la pasión. Hay quienes agregan dos pequeñas acciones que también pueden influir: “adiós a la televisión” y “el desayuno en la cama”. Diferentes encuestas dan por confirmado que en la época de series, la llama se está extinguiendo por culpa de Netflix, motivo por el que debemos limitar el uso de la plataforma y del aparato en el cual se proyecta. Y la segunda recomendación, aunque sea chiquita, puede brindarnos una satisfacción tan enorme (paradójicamente) que hará muy feliz al ser amado al compartir ese momento del día en la habitación donde tienen intimidad.

Lo importante es la comunicación con la pareja y trabajar permanentemente en el vínculo. Con rutina o con improvisación, de a dos decidirán lo que quieren hacer y lo que los hace felices.