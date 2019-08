A pura emoción, los abuelos fueron los primeros en copar los centros de votación en la Ciudad

Muchos con problemas de salud pero firmes en la convicción de emitir su voto. Así los abuelos concurrieron a las urnas

A lo largo es este domingo electoral, miles de platenses concurrían a los distintos establecimientos habilitados para emitir su voto en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). En este marco, en las primeras horas de la jornada, quienes más se acercaron a los centros de votación fueron los adultos mayores y muchos de ellos contaron a este medio sus sensaciones, deseos, emociones e inquietudes en torno a esta nueva celebración de la democracia.

En una recorrida que realizó EL DIA en los colegios de la Ciudad una de las historias más emotiva era fue la de Josefa, una jubilada que con sus 92 años acudió a las urnas depositadas en la escuela 102, en 7 y 32 para emitir su voto. "Sigo cumpliendo con la responsabilidad de venir a votar", expresó la abuela. Además, dijo que su deseo para este año marcado por las elecciones presidenciales es que "el que gane ayude a la gente, a los trabajadores, que esté bien el país".

El paso de Josefa por el colegio para cumplir con su deber cívico no pasóó desapercibido y derivó en un momento de emociones, ya que tanto las autoridades de mesa como los vecinos que aguardaban su turno en la fila la despidieron con un gran aplauso.

Al igual que Josefaella, en la escuela 12 de Villa Elvira, Iris, otra abuela nonagenaria con sus 90 años y apoyada en un bastón de madera, se hizo presente en la escuela 12 de Villa Elvira con la misión de poner su voto y elegir a sus candidatos. Apoyada en un bastón de madera, En la mujer lanzó un mensaje a la clase política, la mujer deslizó: : "Es importante que los políticos en vez de hablar mal uno del otro, que hablen de las propuestas que tienen. Es lo que tenemos".

En cuanto a su voto, la vecina dijo que "se vota con el bolsillo, pero todo lo que una tiene lo obtiene trabajando. Toda la vida trabajando. Hacía horas extras, los domingos. Nadie me regaló nada. Voto con la conciencia de que todo vaya bien. yo no lo voy a ver. Pido proyectos, ideas, de avanzada, no ir para atrás".

También era de destacar el acto de votar de Alberto Rivas, de 90 años, quien fuera el primer presidente del Concejo Deliberante de La Plata al regreso de la democracia en 1983, tras oscuros años de dictadura militar. El hombre fue acompañado por un familiar hasta la Facultad de Veterinaria y, en un gesto para destacar por su emotividad, un gendarme junto a las autoridades de mesa le alcanzaron la urna hasta su auto para que pudiera emitir su boleta.

Esther es otra jubilada platense que concurrió a votar esta mañana. Lo hizo en la escuela 84 de Villa Elvira en compañía de su hija y cargada de buenos deseos y esperanza. "Pido que esté todo bien, es lo principal", acotó a su salida del cuarto oscuro".

En el mismo colegio votó Antonio López, de 77 años, un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense. "Las pasé todas, no pido nada, lo que pido es que arreglen el país. Que se junten todos, se olviden de los bolsillos. Es lo principal", comentó tras dejar su sufragio.

Quienes también vivieron un momento especial esta mañana al ir a votar fueron Héctor y Coca al acudir a la Escuela Técnica Nº 7 de La Plata. "Vinimos a votar con mucho orgullo. Tenemos 85 y 89 años, siempre defendiendo la democracia", expresaron.

Falleció hace dos años y figuraba en los padrones

No todo era algarabía en las historias de los platenses. Rosa Menegazi aseguró que al concurrir a emitir su voto a la escuela San Miguel, en 44 y 135, se encontró con que su marido fallecido hace dos años figuraba en los padrones. Tras detectar el dato la mujer expresó sus sospechas: "Esperemos que no usen su nombre para votar", deslizó. Al mismo tiempo, ante la posible irregularidad, no descartó realizar la denuncia en la justicia electoral.