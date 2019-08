Disputas de alta tensión en comunas del Conurbano y el interior bonaerense

Habrá internas para definir candidatos a intendentes en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en 65 distritos

La disputa para definir las candidaturas a intendente en municipios de la Provincia será una de las principales atracciones de las PASO de hoy. En Juntos por el Cambio y el Frente de Todos habrá internas, alguna de alta tensión política, en 65 comunas del Conurbano y el interior bonaerense.



En el oficialismo, la decisión estratégica fue no habilitar competencia interna en los distritos en los que Cambiemos es gobierno. Sin embargo, por distintas situaciones, hubo varias excepciones. La más conocida es la de Mar del Plata. Allí, después de haber sido electo en 2015 con la boleta de Cambiemos, el intendente Carlos Arroyo terminó rompiendo con la Gobernación y compitiendo por afuera con boleta propia. En Juntos por el Cambio se anotaron dos candidatos: el ex ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro (respaldado por el gobernadora María Eugenia Vidal) y la concejal Vilma Baragiola, una dirigente de larga trayectoria en el radicalismo local.



En Tandil también habrá interna en Juntos por el Cambio. El histórico intendente Miguel Lunghi competirá por una nueva reelección pero enfrentará competencia en las PASO de hoy, en la figura de Marcos Nicolini, un ex funcionario de su gabinete. Dicen los que conocen de cerca el clima político en Tandil que fue el propio intendente Lunghi quien habilitó la competencia interna.



En el interior bonaerense habrá otra pelea atractiva en términos políticos en el oficialismo. Será en Azul, un distrito de peso del centro de la Provincia. El intendente Hernán Bertellys (que fue electo en 2015 con la boleta del FpV pero que se pasó a Cambiemos) enfrentará a Omar Duclós, ex intendente.

Luján es un terreno de abierta disputa luego que el intendente oficialista Oscar Luciani renunció a la reelección. Rita Sallaberry, funcionaria de Luciani, cuenta con la bendición de Vidal, pero antes tendrá que imponerse al concejal Fernando Casset en las PASO de hoy.



Pero en términos de cantidad de electores involucrados, las disputas más importantes se producirán en el Conurbano bonaerense. En el Frente de Todos, como en el oficialismo, la decisión fue intentar evitar en la medida de lo posible la competencia interna. De hecho, en el inicio del proceso electoral se dieron de baja más de 70 listas por distintas irregularidades. La idea era allanarle a los intendentes, principales aliados del kirchnerismo en el territorio, el camino a la reelección. Aún así, hubo varios casos en los que la lista de unidad fue imposible.



Moreno es uno de los más resonantes.



Al intendente Walter Festa, quien llegó impulsado por un sector de La Cámpora, le habilitaron otras seis listas dentro de la interna del Frente de Todos. Entre ellas, está la del massista Damián Contreras, quien se entusiasma con dar el batacazo.

De los distritos propios, será el único con interna dentro del peronismo.



Otras de las peleas de alta tensión en el Frente de Todos será la de Quilmes. Allí, la dirigente camporista Mayra Mendoza se enfrentará en las PASO de hoy al ex intendente y militante metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez, el concejal Matías Festucca y el dirigente peronista Roberto Gaudio.

En Merlo, en tanto, la particularidad fue que al ex intendente peronista Raúl Othacehé no le habilitaron la lista para enfrentar a Gustavo Menéndez, por lo que irá con boleta corta.



El peronismo intentará reconquistar Lanús, gobernado desde 2015 por el macrista Néstor Grindetti. Pero no pudo cerrar un esquema de unidad. Por un lado, se presenta el dirigente social Edgardo De Petris. Por otro, Víctor De Gennaro.

En el caso de Tres de Febrero, el precandidato a intendente con mayor apoyo político es Juan Debandi, quien lleva al ex ministro de salud bonaerense Alejandro Collia en la boleta. Debandi, que es diputado nacional, cuenta incluso con el respaldo del ex intendente Hugo Cutro. Las otras listas de aspirantes a jefes comunales son lideradas por la docente evangelista Silvia Ayus, el presidente de sociedad de fomento de Remedios de Escalada Roberto Orellana, cercana Alberto Rodríguez Saá, y el dirigente de la UOM Gustavo Torres.