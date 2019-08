"El Rey León" sigue primera en la cartelera argentina con 163.736 espectadores

Sin embargo, este fin de semana mermó la cantidad de espectadores en el marco del fin de las vacaciones de invierno y las PASO

La cartelera argentina puso nuevamente a la remake hiperrealista de "El Rey León", el clásico de hace 25 años respaldado por Walt Disney, primera en recaudaciones con 163.736 espectadores en 419 pantallas, en un fin de semana marcado por las PASO, según informó el portal Ultracine.

La sensible baja en las recaudaciones puede ser atribuida al fin de las vacaciones de invierno y también a la jornada electoral del domingo, que no obstaculizó las funciones habituales, no obstante la merma en público en la mayoría de las salas.

El segundo lugar fue para la nueva entrega de "Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw", con 101.483 tickets vendidas en 393 pantallas (en Estados Unidos primera en recaudación), y en tercer lugar al documental musical "Bring the Soul: The Movie", sobre el cierre de su gira "Love Yourself" en París, con 35.740, en 91 pantallas.

El cuarto lugar fue para la exitosa animación "Toy Story 4", con 34.276 tickets en 196 pantallas y así llega a los 6,5 millones de espectadores en la Argentina; en el quinto "La vida secreta de tus mascotas 2", con 30.691; en 164 pantallas y en el sexto "Spider Man: Lejos de casa", con 13.008 tickets en 76 pantallas.

En el séptimo quedó "Mi amigo Enzo", con 12.333 tickets, en 134 pantallas, y en los tres últimos lugares del Top 10, "Mejor que nunca", con 5.256 en 71 pantallas; "Annabelle 3: Viene a casa" con 4.731 tickets en 38 pantallas y finalmente en el décimo "Las reinas del crimen", con 4.569, en 68 pantallas.