Entraron en un supermercado de La Cumbre y se robaron la caja fuerte: "Estamos quebrados"

El robo ocurrió esta madrugada en un local de 32 entre 131 y 132. "No sabemos si vamos a poder reponernos", lamentó el titular del negocio

"Estamos quebrados", expresó Luis esta mañana tras sufrir un nuevo robo en el supermercado que tiene en el barrio platense de La Cumbre, donde esta madrugada un grupo de delincuentes causó destrozos y se alzó nada menos que con la caja fuerte llevándose una considerable suma de dinero.

"No sabemos si nos vamos a poder reponer, ya es el segundo robo que sufrimos en pocos meses. Esta vez se llevaron la caja fuerte y nos dejaron quebrados", señaló el titular del comercio conocido como "Los Amigos", ubicado en 32 entre 131 y 132.

Según la denuncia policial que radicó, el golpe delictivo se produjo a eso de las 4, cuando los sujetos se adentraron por la parte trasera del comercio y se dirigieron directamente a las oficinas, donde revolvieron todo hasta encontrar finalmente el botín que buscaban: la caja fuerte.

Además causaron destrozos, ya que para concretar el ingreso tuvieron que romper una puerta. Una vez adentro continuaron destrozando todo lo que encontraron a su paso. En medio de la desolación y la angustia, Luis dijo que "no sabemos si se llevaron más porque estamos esperando que venga la policía científica".

El hecho le trajo a la memoria a Luis otro robo que padeció en mayo "bajo la misma modalidad". En aquel ataque se llevaron una notebook, una máquina registradora y cigarrillos, entre otros artículos, aunque no fue tan grave como ahora, ya que esta vez se hicieron de una importante suma de dinero clave para la actividad del negocio-.

"La semana pasada la AFIP nos clausuró cuatro días, volvimos a trabajar el fin de semana y ahora nos vuelven a robar. No sabemos si nos vamos a poder reponer, lo digo en todos los sentidos, el económico, el anímico. La situación del país que no ayuda. Y nadie nos garantiza, con lo que cuesta salir adelante, que no nos vuelva a pasar lo mismo", lamentó.