Proponen modificaciones en los estudios de suelo antes de iniciar una construcción

La iniciativa surgió desde el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires



Tras el derrumbe de un edificio de ocho pisos en construcción, en el distrito de Tres de Febrero, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires salió a proponer modificaciones en los estudios de suelos que deben realizarse previamente a iniciar cada emprendimiento.



Según se informó la propuesta apunta a “establecer la obligatoriedad de realizar un cateo de toda la superficie de la parcela sobre la que se va a ubicar la silueta de la construcción”.



“Actualmente los estudios, cuando se hacen, que lamentablemente no es siempre, se realizan ensayando las muestras del suelo tomadas de dos o tres perforaciones en distintos puntos del terreno”, explicó el presidente del colegio profesional, Norberto Beliera, a la vez que consideró que “ese método no ofrece garantías suficientes a las partes involucradas, ni tampoco resguarda la seguridad pública”.



La propuesta del Colegio incluye la utilización de instrumentos de precisión que escanean el suelo hasta profundidades del orden de los 6 metros por debajo del plano de fundación, distancia hasta la que llega el bulbo de presiones transmitidas al suelo resistente, que es del triple de la mayor dimensión de la base que se ejecutará a tal fin.



“Consideramos que un estudio de este tipo es imprescindible a los fines de evitar la eventualidad de ubicar una base sobre una ex noria, o aljibe, o pozo absorbente mal compactado, y relleno con suelo no apto para fundar sobre él, es decir sin capacidad portante” dijo Beliera.



Beliera explicó que “ habitualmente las estructuras de hormigón armado dan indicios previos a su rotura, avisan por medio de grandes fisuras y deformaciones de sus distintas piezas afectadas, en cambio en este caso (el de Tres de Febrero), por la forma frágil en que se produjo el colapso, es asimismo probable que la falla se haya producido en un punto de la estructura resistente, ubicado a nivel del suelo o que una columna de la planta baja haya roto por efecto del pandeo (excesiva esbeltez de dicha columna)”, y agregó que ello sería “un vicio de la construcción”.